彭双浪喊話！童子賢「還是想吹冷氣」　籲能源配比組合要有效率

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彭双浪指出，當時COMPUTEX開幕時提到，AI時代來臨，國家社會要長久發展必須有：人工智慧服務的算力、潔淨能源的穩定電力、優質足量的專業人力；台灣目前在算力硬體領域有很好的發展，COMPUTEX正逢其時；其次，電力是算力產業的基礎支撐，除了要有穩定的供電之外，也要重新檢視能源配比、重視碳排議題。
彭双浪表示，當天總統賴清德現場回應：政府一定會穩定供電，且提供多元綠電，建置台灣自己的超級電腦中心，提供各界使用，讓台灣持續智慧化升級。政府會持續培養人才，讓AI在台灣有更多創新、應用，實現台灣人工智慧島的目標。
彭双浪表示，要延續台灣科技產業及COMPUTEX的長久成功，我們還要做甚麼？能夠怎麼做？首先，請資策會MIC洪春暉所長發表專題演講，分析台灣資通訊產業未來優勢，探討AI生態鏈及政府政策。
接下來的座談會邀請到TCA榮譽理事長兼台灣玉山科技協會理事長童子賢、宏碁高樹國營運長、神通資訊蘇亮董事長、台智雲李立國策略長、所羅門陳政隆董事長與耐能智慧劉峻誠董事長，共同來探討AI深化應用落地面臨的挑戰與人才培育對策。
針對能源議題，童子賢表示台灣近幾年科技產業蓬勃發展，尤其電動車、AI等高科技產業帶來經濟成長。至於台灣跳電事件頻傳，不少人呼籲要少吹冷氣，為此會上他幽默表示，台灣民生用電只占18%，工業用電占50%以上。
他說「大家不要良心不安，因為各位努力省冷氣的電，對台灣整體用電也許只會影響1%到1.5%，但結果中暑反而浪費更多資源」，他向經濟部長郭智輝說抱歉「我還是想吹冷氣，請部長努力發電，讓大家有冷氣吹」。
童子賢呼籲政府應該進行有效率且優質的能源排列組合，這樣能更符合經濟效益，並將省下來的預算用在健保、高等教育或各式研究上。希望無論在民生、服務業以及工業用電上，台灣都能穩定供電，並提供品質良好、不破壞環境的電力。