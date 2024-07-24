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彭双浪喊話！童子賢「還是想吹冷氣」　籲能源配比組合要有效率

▲台灣玉山科技協會理事長童子賢指出「我還是想吹冷氣」，強調政府應該進行有效率且優質的能源排列組合，這樣能更符合經濟效益。（圖／台北市電腦公會提供）
▲台灣玉山科技協會理事長童子賢指出「我還是想吹冷氣」，強調政府應該進行有效率且優質的能源排列組合，這樣能更符合經濟效益。（圖／台北市電腦公會提供）

記者許家禎／台北報導

「迎向AI新時代-從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」昨（23）日登場，台北市電腦公會理事長彭双浪致詞時表示，AI時代來臨，國家要長久發展必須有算力、電力與人力，必須要重新檢視能源配比。台灣玉山科技協會理事長童子賢則向經濟部長郭智輝喊話「我還是想吹冷氣，請部長努力發電」！認為民生用電只占18%，工業用電占50%以上，呼籲政府應該進行有效率且優質的能源排列組合，這樣能更符合經濟效益，並將省下來的預算用在健保、高等教育或各式研究上。

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台北市電腦公會理事長彭双浪致詞時指出，今年COMPUTEX獲得了巨大成功與關注，不只讓全球多位科技巨頭齊聚台北，吸引了來自162個國家85,000位專業參觀者、辦理超過700場的採購洽談會，再再創下COMPUTEX 舉辦40多年的新紀錄，今年國內外媒體聲量大幅成長，展期Google線上關鍵字達7,900萬次，新聞報導達13萬則，被譽為是史上最強COMPUTEX！

彭双浪指出，當時COMPUTEX開幕時提到，AI時代來臨，國家社會要長久發展必須有：人工智慧服務的算力、潔淨能源的穩定電力、優質足量的專業人力；台灣目前在算力硬體領域有很好的發展，COMPUTEX正逢其時；其次，電力是算力產業的基礎支撐，除了要有穩定的供電之外，也要重新檢視能源配比、重視碳排議題。

彭双浪表示，當天總統賴清德現場回應：政府一定會穩定供電，且提供多元綠電，建置台灣自己的超級電腦中心，提供各界使用，讓台灣持續智慧化升級。政府會持續培養人才，讓AI在台灣有更多創新、應用，實現台灣人工智慧島的目標。

彭双浪表示，要延續台灣科技產業及COMPUTEX的長久成功，我們還要做甚麼？能夠怎麼做？首先，請資策會MIC洪春暉所長發表專題演講，分析台灣資通訊產業未來優勢，探討AI生態鏈及政府政策。

接下來的座談會邀請到TCA榮譽理事長兼台灣玉山科技協會理事長童子賢、宏碁高樹國營運長、神通資訊蘇亮董事長、台智雲李立國策略長、所羅門陳政隆董事長與耐能智慧劉峻誠董事長，共同來探討AI深化應用落地面臨的挑戰與人才培育對策。

針對能源議題，童子賢表示台灣近幾年科技產業蓬勃發展，尤其電動車、AI等高科技產業帶來經濟成長。至於台灣跳電事件頻傳，不少人呼籲要少吹冷氣，為此會上他幽默表示，台灣民生用電只占18%，工業用電占50%以上。

他說「大家不要良心不安，因為各位努力省冷氣的電，對台灣整體用電也許只會影響1%到1.5%，但結果中暑反而浪費更多資源」，他向經濟部長郭智輝說抱歉「我還是想吹冷氣，請部長努力發電，讓大家有冷氣吹」。

童子賢呼籲政府應該進行有效率且優質的能源排列組合，這樣能更符合經濟效益，並將省下來的預算用在健保、高等教育或各式研究上。希望無論在民生、服務業以及工業用電上，台灣都能穩定供電，並提供品質良好、不破壞環境的電力。

▲「迎向AI新時代-從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」23日登場，共同探討要延續台灣科技產業及COMPUTEX的長久成功應該做些什麼。（圖／台北市電腦公會提供）
▲「迎向AI新時代-從COMPUTEX看台灣資通訊產業的下一步」23日登場，共同探討要延續台灣科技產業及COMPUTEX的長久成功應該做些什麼。（圖／台北市電腦公會提供）

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