快訊／「凱米」風力達颱風假標準　台北市明天停班停課　

凱米颱風襲台！台南尚未傳出災情　黃偉哲召開防災整備會議

▲黃偉哲上午於防颱應變中心聽取工作報告後，隨即在水利局長邱忠川陪同下，前往安平漁人碼頭視察大潮水位。（圖／台南市政府提供）
▲黃偉哲上午於防颱應變中心聽取工作報告後，隨即在水利局長邱忠川陪同下，前往安平漁人碼頭視察大潮水位。（圖／台南市政府提供）

記者莊蕙如／台北報導

因應凱米颱風影響，台南市政府災害應變中心於昨(23)日晚間8時30分一級開設，並於會議中宣布今日台南市停班停課。市長黃偉哲於今早9時到災防中心視察召開防災整備會議，責請工務局及水利局隨時注意災情進度，確保道路暢通及市民安全。

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市長黃偉哲表示，中央氣象署於昨日晚間將台南納入一級警戒區，且相關數據顯示，沿海地區瞬間陣風已達十級，符合停班停課標準，因此在晚間8時55分經綜合評估研判後宣布停班課，以最大程度保障市民的安全，也讓嘉義台南高雄共同生活圈內的市民，不需要冒險上班。

另外有關豪大雨預報，雖無法準確預測豪大雨來臨的時機，但各單位都嚴陣以待，為隨時出勤救災做足準備。黃偉哲要求工務及水利單位持續注意各區情況，尤其針對枝葉或垃圾堵住排水管的情形，持續密切關注。

黃偉哲上午於防颱應變中心聽取工作報告後，隨即在水利局長邱忠川陪同下，前往安平漁人碼頭視察大潮水位，由於台南市適逢大潮，目前已有滿溢情況，他也再度前往安平抽水站，了解抽水機運作情形。

黃偉哲表示，台南市天文大潮從21日至24日，又遇凱米颱風侵襲台灣，台南市政府嚴陣以待，昨日已提前於低窪地區加強佈設抽水機。面對凱米颱風可能帶來的豪大風雨，各單位務必嚴陣以待，至目前為止台南市尚未出現大規模積淹水，各單位仍須持續注意低窪區域，嚴防道路積水及海水倒灌。也請市民不要冒險出門，安全第一。


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