瘋傳FIFTY FIFTY「3新成員名單」！粉絲起底2選秀出身＋1唱歌YTR
▲南韓論壇瘋傳FIFTY FIFTY「3位新成員名單」！粉絲起底2位選秀出身＋1位唱歌YTR，眾人超期待。（圖／FIFTY FIFTY Youtube）
記者
洪生儒／綜合報導
｜ 2024-07-24 14:55:17 2024-07-24 14:56:35
南韓女團FIFTY FIFTY在經歷與公司Attrakt的紛爭事件後，團員們紛紛出走，目前僅剩下KEENA一人，讓粉絲們都相當好奇公司接下來會怎麼安排KEENA的演藝活動。不料，公司後來找到了新成員加入FIFTY FIFTY，並在23日公開新成員加入的剪影短片，引起網友熱議。南韓theqoo論壇也瘋傳新成員的名單，讓大批網友看了都忍不住興奮表示：「超期待」、「好想趕快看到新成員。」
近日有南韓網友以「被猜是FIFTY FIFTY新成員的人」為題，在南韓theqoo論壇發文，並在貼文中寫下：「目前瘋傳CHANELLE（문샤넬）、孫叡源（손예원）和Haram（임하람）就是FIFTY FIFTY的新成員。」引起大批網友關注與討論，紛紛留言表示：「新成員都好美」、「感覺這個新組合很不錯」、「好想知道跟新成員組團之後，會不會改變原本團體的風格」、「新成員實力都不錯，希望可以順利走下去」、「可惜了原本的團員，希望大家都有好的發展。」 其實，被傳是FIFTY FIFTY新成員的CHANELLE（문샤넬）是21歲的美韓混血，她過去曾參加女團ILLIT出道的選秀節目《R U Next?》，當時在節目中就以唱功讓人印象深刻，可惜最後僅拿下第11名，沒順利出道。而孫藝源（손예원）則是19歲的韓籍女孩，也曾參加《R U Next?》，擁有甜美清新的外貌和歌唱舞蹈實力，另一位Haram（임하람）是18歲的韓籍女孩，原本是自己經營Youtube頻道，累積多達45萬追蹤，不料在今年1月時將頻道刪除，一度引起網友熱議。 ▲CHANELLE（문샤넬）過去曾參加女團ILLIT出道的徵選節目《R U Next?》，當時在節目中就以唱功讓人印象深刻，可惜最後僅拿下第11名，沒順利出道。（圖／theqoo論壇）
而許多台灣粉絲在得知FIFTY FIFTY即將有新的成員加入後，也在PTT上掀起討論，紛紛留言表示：「CHANELLE印象很深啊！當初節目組一直搞她，希望她可以順利出道」、「如果真的是這些人的話，這團的顏值提升很多欸」、「希望名單是真的，這麼會唱歌的，硬生生被拋棄」、「illit出道選秀節目的人若真的在這裡出道，那真會是很大的話題！畢竟她們都很有底子。」也有網友好奇提問：「這樣也才3個人，不是有4個新人嗎？」其他網友則表示：「第四個還沒有人認出來，可能是沒曝光過的」、「第四個聽說是素人，好像都沒參加過選秀的樣子。」
▲Haram（임하람）原本是自己經營唱歌類型的Youtube頻道，累積多達45萬追蹤，不料在今年1月時將頻道刪除，一度引起網友熱議。（圖／theqoo論壇） ▲新成員名單中的孫叡源（손예원）也曾參加選秀節目《R U Next?》，擁有甜美清新的外貌和歌唱舞蹈實力。（圖／theqoo論壇）