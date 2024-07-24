Four Tops「最後一名團員」過世！享壽88歲　一代傳奇樂團殞落

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60年代爆紅 11首歌擠進排行榜
而「Four Tops」是由由班森（Renaldo Benson）、史塔普（Levi Stubbs）、法基爾（Duke Fakir）、佩頓（Lawrence Payton）組成的，他們在高中剛畢業時成立這個樂團，之後被摩城唱片簽下，他們是當時最受歡迎的樂團之一，曾在1960年代爆紅，在這之後的好幾年，他們的熱度都不曾衰退，知名歌曲包括〈Baby I Need Your Loving〉、〈I Can't Help Myself（Sugar Pie, Honey Bunch）〉及〈Reach Out（I'll Be There）〉等，1964年到1967年間他們共有11首歌在音樂排行榜的前20名，一直到1980年代，他們仍憑藉著〈When She Was My Girl〉擠進排行榜前20名。
4名成員均離世 一代傳奇樂團走入歷史
4人在出道後一直合作無間，直到死亡將他們分開，佩頓在1997年離世，是最早離世的團員，接著班森在2005年過世，史塔普則在2008年逝世，之後只剩下法基爾持續在樂壇努力，他也在2022年出版回憶錄《I’ll Be There》。高第表示，Four Tops的作品之所以能保存得這麼好，都要多虧了法基爾。
Four Tops的非凡表現，也讓他們被選入搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）；1998年時也入選葛萊美名人堂（Grammy Hall of Fame）；並於2009年獲得葛萊美終身成就獎殊榮（Grammy Lifetime Achievement Award），可惜隨著法基爾的離世，樂壇一代傳奇樂團也跟著殞落。