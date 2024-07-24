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Four Tops「最後一名團員」過世！享壽88歲　一代傳奇樂團殞落

▲法基爾近日因心臟衰竭過世，Four Tops團員都已離開人世，一代傳奇樂團殞落。左起為史塔普、班森、法基爾、佩頓。（圖／Four Tops臉書）
▲法基爾近日因心臟衰竭過世，Four Tops團員都已離開人世，一代傳奇樂團殞落。左起為史塔普、班森、法基爾、佩頓。（圖／Four Tops臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

美國靈魂樂團「Four Tops」是在1960年代最成功的美國流行樂隊之一，他們的音樂融合爵士樂、R&B、搖滾、靈魂樂等，不僅曾有11首歌在音樂排行榜前20名，他們也曾榮獲葛萊美終身成就獎。不過4名成員相繼離世，最後一名成員法基爾（Duke Fakir）於當地時間22日因心臟衰竭過世，享壽88歲，一代傳奇樂團就此殞落。

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據《美聯社》、《華盛頓郵報》等外媒報導，法基爾的家屬表示，法基爾22日因為心臟衰竭在家中過世，當時他的妻子和親人都在他的身邊。曾和他們合作多年的摩城唱片（Motown Records）創辦人高第（Berry Gordy）也不捨表示，法基爾是樂團裡面的第一男高音，聲音流暢度很好，且對音樂相當敏銳，沒想到就這麼走了。

60年代爆紅　11首歌擠進排行榜

而「Four Tops」是由由班森（Renaldo Benson）、史塔普（Levi Stubbs）、法基爾（Duke Fakir）、佩頓（Lawrence Payton）組成的，他們在高中剛畢業時成立這個樂團，之後被摩城唱片簽下，他們是當時最受歡迎的樂團之一，曾在1960年代爆紅，在這之後的好幾年，他們的熱度都不曾衰退，知名歌曲包括〈Baby I Need Your Loving〉、〈I Can't Help Myself（Sugar Pie, Honey Bunch）〉及〈Reach Out（I'll Be There）〉等，1964年到1967年間他們共有11首歌在音樂排行榜的前20名，一直到1980年代，他們仍憑藉著〈When She Was My Girl〉擠進排行榜前20名。

▲Four Tops是一代傳奇樂團。（圖／Four Tops臉書）
▲Four Tops是當時最受歡迎的樂團之一，曾有11首歌一起擠進音樂排行榜前20名。左起為法基爾、班森、史塔普、佩頓（圖／Four Tops臉書）
4名成員均離世　一代傳奇樂團走入歷史

4人在出道後一直合作無間，直到死亡將他們分開，佩頓在1997年離世，是最早離世的團員，接著班森在2005年過世，史塔普則在2008年逝世，之後只剩下法基爾持續在樂壇努力，他也在2022年出版回憶錄《I’ll Be There》。高第表示，Four Tops的作品之所以能保存得這麼好，都要多虧了法基爾。

Four Tops的非凡表現，也讓他們被選入搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）；1998年時也入選葛萊美名人堂（Grammy Hall of Fame）；並於2009年獲得葛萊美終身成就獎殊榮（Grammy Lifetime Achievement Award），可惜隨著法基爾的離世，樂壇一代傳奇樂團也跟著殞落。

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