金馬影帝出門不大號！吳慷仁曝拒用免治馬桶原因 愛用1物洗屁屁
金馬影帝吳慷仁在2007年因拍攝雜誌和電視廣告，踏入了演藝圈，出道至今17年也演過不少影劇作品，獲得了大批忠實粉絲的支持與喜愛。沒想到，一向看起來正經嚴肅的吳慷仁近日卻與導演北村豐晴大方談論「上大號」的相關內容，甚至還說到非常細節的過程，吳慷仁甚至還透露自己上完大號後的特別需求，引起不少網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
導演北村豐晴近日在Youtube頻道上傳了一部短影片，在影片中可以看到導演在訪問吳慷仁，而影片標題也大大寫著「跟金馬影帝聊大便」，影片中吳慷仁一開頭就詢問導演：「你不覺得免洗（馬桶）沖洗屁股很奇怪嗎？直接擦乾淨以後，再去洗屁股不就好了嗎？」接著便拿起小碟子一邊解說：「那只是把大便沖到你其他地方而已，從這個點（肛門）沖洗擴散到你的大腿，你的屁股旁邊都是大便！」
吳慷仁接著正經的透露，自己上完廁所之後，一定要用清潔劑洗屁股，「我一定要去洗屁股，所以我不愛在外面上廁所，因為我沒辦法洗屁股。」吳慷仁還表示自己如果出門工作之前沒有排便，就會一路忍耐到回家才會上廁所。
導演北村豐晴聽到之後也表示：「我現在是沒大便就不出門。」並向吳慷仁詢問：「那你比較喜歡帶屎拍戲？還是上乾淨擦20分鐘？」導演還接著喊出自己的口號：「出門要大便，不大便不出門。」吳慷仁聽到口號之後傻眼直言：「我不Care！如果我是導演我會說我不Care。」不少網友看到影片之後，都被兩人逗笑，也有網友表示很有共鳴：「我也是不喜歡在外面上廁所的人」、「外面上廁所不能直接洗，真的不太喜歡。」