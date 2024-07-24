賀錦麗「霸凌」下屬黑歷史又被掀　外媒直指成挑戰白宮阻礙

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報導盤點出賀錦麗的僅存的小規模政治團隊，包括30多歲的通訊主任艾倫（Kirsten Allen）、曾為前副總統高爾（Al Gore）助理的幕僚長沃爾斯（Lorraine Voles），以及去年加入的史蒂芬妮．楊（Stephanie Young）。
報導提到，賀錦麗的領導方式，多年以來始終受到批評，一些她過去在加州工作的下屬稱，賀錦麗不僅不讀簡報資料，甚至還會在因自己不熟悉導致工作出現問題時，立刻責怪下屬。
美國新聞網站《Axios》發現，賀錦麗團隊過去三年半呈現極高的流動率，2021年的47名員工中，現在只剩下5位還在她身邊。這與拜登的幕僚和智囊團的穩定性和忠誠度呈現強烈對比，拜登在擔任前總統歐巴馬副手時，38名助理，有17人留在身邊。
《每日電訊報》提到，儘管助理們可能習慣賀錦麗難相處且會嚴厲要求工作間，但仍發現在其底下工作十分困難，導致多人離職，這也讓人們對她的管理風格持續抱持質疑態度，她是否能領導拜登現在多達1300人的競選團隊以及數億美元的競選資金，讓人存疑。
一名賀錦麗的前助理表示，賀錦麗辦公室員工的困境並不是什麼新鮮事，這是她多年公職生涯的特點，並形容賀錦麗是難以捉摸和混亂的領導者。