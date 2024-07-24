強烈颱風凱米來襲 陳其邁挺進山區要求高雄山區儘速完成撤離
受凱米颱風及其外圍環流影響，中央氣象署針對全台8縣市發布超大豪雨警戒，農村發展及水土保持署亦對於高雄桃源、六龜、美濃山區溪流發布土石流黃色警戒，市長陳其邁今（24）日下午隨即率市府團隊前往桃源區原住民文物館、六龜社福中心了解山區防颱物資整備、並要求相關單位儘速完成桃源、茂林、那瑪夏、甲仙、六龜等5區保全戶撤離。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁也特別感謝軍方全力協助整體撤離工作，因明霸克露橋為臨時便橋，市府會持續關心在明霸克露橋及復興里周圍的相關情形，此處的洗腎等慢性病患，也已預防性撤離至內門順賢宮安置所內，市府團隊會積極確保原鄉居民安全。
農村發展及水土保持署中午12時30分發布颱風凱米土石流及大規模崩塌警戒區預報，高雄市那瑪夏、甲仙、杉林、旗山、美濃、桃源、六龜、茂林等地被納為土石流黃色警戒區，另外茂林區萬山里、六龜區寶來里屬大規模崩塌黃色警戒區。
市長陳其邁、陸軍第四作戰區中將指揮官呂坤修、原民會主委阿布斯、民進黨立法委員邱議瑩等民意代表及相關局處人員今天到桃源區視察防颱整備作業。
陳其邁表示，桃源區雨量預估達1000毫米以上，整體會超過1800公釐的降雨量且雨勢強勁，市府在發布土石流黃色警戒時，即要求桃源、茂林和那瑪夏等3原區，及甲仙、六龜區儘速完成保全戶預防性撤離，桃源區拉芙蘭、桃源、建山、高中、梅山、復興、勤和和寶山等8里今早已完成375人預防性撤離，茂林、那瑪夏區則在進行相關防颱作業。
第四作戰區中將指揮官呂坤修也指出，第四作戰區在接獲高市府一級開設之後，兵力隨即由操演轉換為救災編組，今天上午前已派遣聯絡官至各區公所及300名預置兵力、各項機具整備完成到達守望地方，未來作戰區也將視市府需求全力支援。
根據原民會的統計，凱米颱風引進超大豪雨，導致高雄山區累計出現106處土石流黃色警戒，高雄市政府啟動預防性撤離，市府統計，應撤離人數約2167人，目前已撤離人數1763人，已撤離約81%，還有400餘人陸續撤離中。