凱米颱風吹倒老榕 台中審計新村12米網美樹分鋸成段
強颱凱米襲台，網美遊台中文青景點審計新村必拍的12米高老榕樹，今天不堪強風吹襲，從根部應聲斷裂，並壓毀兩部轎車。區公所將老樹鋸成一截截載走，讓道路儘快恢復通行，屹立超過半世紀的地標老榕，未來只存在人們記憶中。
記者顏幸如／台中報導
審計新村是中台灣最夯文青據點，原是省府審計處與新聞處的宿舍，於1969年興建完成，主體建物是兩層樓的低矮洋樓，牆身為鵝黃色淺漆，具有舊時代的精緻感，荒廢後轉型成為創業基地與文創園區，區內有許多特色老樹。
去年7月，前總統蔡英文帶剛當選的南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞大逛審計新村，並到位於民生路的排隊名店旅禾泡芙之家買泡芙與麵包。旅禾店前高達12米的老榕樹，長滿漂亮氣根，高挺枝幹像護衛樹後整排老房子，是審計新村的重要地標，很多人到這裡都不忘拍張網美照。
今（24）日凱米颱風來襲，中部地區瞬間陣風強勁、斷續有雨，審計新村下午仍可見零星遊客，但大多數店家沒有營業。台中市警局第一分局下午2點多接獲報案，指民生路360號前有路樹因強風倒塌，立刻趕往現場，赫然發現竟是這棵網美老樹。
根部長在兩棟老屋之間的老榕樹，幾乎連根拔起倒向一旁民生路，2部停在路邊的轎車被壓在樹叢底下。由於老樹體積過大，不僅完全阻擋民生路雙向道，連一旁向上國中的人行道也無法通行，區公所人員到場後將老樹鋸斷，趕在風雨加大前讓道路恢復通車。