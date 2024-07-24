強颱凱米強風大雨 陳其邁：25日停班停課籲減少不必要外出
因應凱米颱風來襲，高雄市長陳其邁今(24)日在防災會議再度宣布:「高雄市7/25星期四停班停課」。陳其邁表示，入夜以後到明天25號整天的下雨量非常的大，且高雄市又特別靠近海邊，尤其在沿海地區，因為管道效應，風速會比氣象署所公佈的預測風速還會再增強些，高雄市政府決定在明天停止上班上課。也要特別提醒民眾，不必要外出。
記者郭凱杰／高雄報導
根據中央氣象署提供的氣象預報資料，明天高雄市陣風會達到10級，平均風速也會有7級以上相關的風速，所以再加上山區降雨量的預估會超過1,000公釐以上，高市府也特別注意到說在山區根據中央氣象署的預報資料，已經連續好幾次的預報都有可能達到1300-1800的雨量，沒有做相關的修正跟調整，這個也意味在入夜以後到明天25號整天的下雨量非常的大。
陳其邁也指出，基於保護市民的安全，高市府這一次也提高預防性的撤離的措施的標準，過去當達到黃色警戒標準的時候，是採取勸導的方式，高市府也因應這一次的颱風，在黃色警報到達標準的時候是採取強制的撤離，到目前為止，包括大規模崩塌跟土石流撤離的這個部分，總共撤離了2727人，在今天下午的3點半全部完成相關保全對象撤離的措施。
另外，陳其邁也特別提醒民眾，減少相關在戶外的不必要的逗留，萬一要出門，也必須做好相關的這個防護的措施，假如有任何搶修、搶險等等的措施，請務必撥打119電話跟1999的專線，市政府也會在第一時間來排除。