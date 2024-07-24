地球史上最熱的一天！本周已連2日破紀錄 專家也震驚
全球平均氣溫在近年來不斷飆高，去年七月曾連續四天創下史上最高平均氣溫，本周全球再度迎來熱浪，繼7月21日後，22日再度打破歷史紀錄，平均表面氣溫達攝氏17.15度（華氏62.9度）。
國際中心顏得智／綜合報導
根據法新社報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）今日指出，22日全球平均表面氣溫達攝氏17.15度（華氏62.9度），再度創下史上最熱一天，而原先的歷史紀錄，也不過就在21日，達到攝氏17.09度。
因為氣候變遷導致北半球出現極端高溫，，去年從7月3日到7月6日曾連續4天打破日平均氣溫紀錄。今年再度突破，大多數的科學家認為，氣候變遷是受到燃燒化石燃料引發。
報導提到，已有許多科學家指出，2024年可能會超過2023年，成為有史以來最熱的一年，且自2023年6月以來，地球已連續13個月刷新當月的全球歷史平均氣溫紀錄。
哥白尼氣候變化服務負責人波恩泰姆波（Carlo Buontempo）認為，這種情況非常令人震驚，強調現在的人們正處於一個在氣候上的未知領域，未來的幾個月和幾年裡可能會看到新的記錄不斷被打破。