Meta刪除6.3萬「視訊裸聊」性敲詐帳號 受害者主要為美國青少年
臉書母公司 Meta 今（24）宣布已經刪除了上萬個針對性勒索詐騙的Instagram帳號，這個大規模刪除行動自今年5月底開始，其中還包含了由20人團隊組成的近3千個詐騙帳號。《彭博》指出，這些詐騙帳號會在Instagram或Snapchat上冒充少女，誘騙成年男性或青少年發送裸照，再藉此威脅向對象勒索付錢否則就會轉發給其朋友及家人。
國際中心楊智傑／綜合報導
《彭博商業周刊》今年報導指出，美國這類性敲詐勒索案件迅速增加，迫使臉書母公司 Meta 進行調查與刪除相關帳號。在一篇部落格文章當中，Meta 詳細介紹團隊如何找出高達63000個詐騙帳戶，其中還包含一個位於奈及利亞，名為「雅虎男孩」的金融詐騙組織，該組織掌握了 2500 個假帳號，並用之於性勒索詐騙。
《彭博》指出，美國聯邦調查局發現「性勒索」是美國針對兒童成長最快的犯罪行為之一。自 2021 年底以來，已有大批主要是十幾歲男孩的未成年人成為受害者後自殺。
Meta表示，這些詐騙帳號主要針對美國成年男性、青少年與未成年人，除了刪除這些詐騙帳號以外，還有不少群組社團、粉絲專頁分享如何進行性勒索與詐騙的腳本與方法，團隊至少從臉書上刪除了7200個粉專與社團，這些頁面主要分享如何進行性勒索、製造詐騙圖片的腳本與方法，這些內容也同樣被刪除，同時Meta公司也已經向美國國家失蹤和受虐兒童中心進行報案。
Meta 全球安全主管戴維斯（Antigone Davis）表示，公司選擇公開這個消息是希望能夠幫助提高人們對這類詐騙行為的認知，同時也希望向犯罪份子表態，告訴他們Meta知道這些犯罪行為且正在積極採取措施阻止。