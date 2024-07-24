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賀錦麗「換登」後民調超車！真有望擊敗川普？關鍵戰場仍在搖擺州

▲美國副總統賀錦麗接棒拜登，有望成為民主黨總統候選人，首場造勢活動已經在威斯康辛州展開。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統賀錦麗接棒拜登，有望成為民主黨總統候選人，首場造勢活動已經在威斯康辛州展開。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

在美國總統拜登宣布退選後，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）快速獲得大多數民主黨人支持，有望接棒拜登上陣、角逐總統。路透社/易普索 (Reuters/Ipsos) 最新全國民調顯示，賀錦麗以44%比42%的微弱優勢領先川普。悶了許久的民主黨人終於看到一線曙光，對此，有外媒分析雖然賀錦麗重燃民主黨支持者熱情，但真正的關鍵戰場仍在搖擺州，賀錦麗的考驗才即將開始。

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賀錦麗民調看漲，川普競選團隊認為是媒體大肆報導導致的短期效應，共和黨民調專家法布里濟歐（Tony Fabrizio）表示，「賀錦麗走升的支持率可能會在未來幾天內開始顯現，並將持續一段時間。」

根據《Axios》報導，賀錦麗在全國民調上暫時扭轉局勢，但是總統大選的真正關鍵在於搖擺州的競爭。賀錦麗能否在賓夕法尼亞州、威斯康辛州以及密西根州這3大工業州擊敗川普，將成為選戰的焦點。這3州的選舉人票在2016大選全數被川普拿下，但在2020大選則全數倒戈支持拜登，因此被稱為「藍牆」，川普陣營全力爭取「破牆」，考驗賀錦麗能否「守牆」。

▲美國共和黨總統、副總統候選人川普與范斯首度同台參加競選造勢，第一站就選在關鍵搖擺州密西根。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國共和黨總統、副總統候選人川普與范斯首度同台參加競選造勢，第一站就選在關鍵搖擺州密西根。（圖／美聯社／達志影像）
報導分析，拜登的工人階級出身，讓他在這幾個州能夠喚起選民共鳴，但是如今的賀錦麗沒有這樣的背景。另外，拜登對於老年選民以及受教育程度較低的白人選民擁有號召力，尤其是受教育程度較低的白人選民支持拜登，被皮尤研究中心認為是拜登在這些州能夠戰勝川普的重點，換登後這群人是否會轉向支持川普，將成為觀察重點。

另一方面，賀錦麗也有個人的優勢，那就是她對年輕選民以及少數族裔選民擁有較高號召力。而且賀錦麗尚未宣布副手人選，她還有機會找尋一個能夠與她互補，並在關鍵搖擺州發揮影響力的人。

川普和范斯接下來將會把注意力集中在上述「藍牆」州，尤其川普副手范斯來自鐵鏽帶底層的個人背景，有可能吸引這些州的工人階級支持。若是賀錦麗被貼上極左派、「覺醒人士」的標籤，對她在這些州的選情恐怕不利。

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