賀錦麗「換登」後民調超車！真有望擊敗川普？關鍵戰場仍在搖擺州

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根據《Axios》報導，賀錦麗在全國民調上暫時扭轉局勢，但是總統大選的真正關鍵在於搖擺州的競爭。賀錦麗能否在賓夕法尼亞州、威斯康辛州以及密西根州這3大工業州擊敗川普，將成為選戰的焦點。這3州的選舉人票在2016大選全數被川普拿下，但在2020大選則全數倒戈支持拜登，因此被稱為「藍牆」，川普陣營全力爭取「破牆」，考驗賀錦麗能否「守牆」。
報導分析，拜登的工人階級出身，讓他在這幾個州能夠喚起選民共鳴，但是如今的賀錦麗沒有這樣的背景。另外，拜登對於老年選民以及受教育程度較低的白人選民擁有號召力，尤其是受教育程度較低的白人選民支持拜登，被皮尤研究中心認為是拜登在這些州能夠戰勝川普的重點，換登後這群人是否會轉向支持川普，將成為觀察重點。
另一方面，賀錦麗也有個人的優勢，那就是她對年輕選民以及少數族裔選民擁有較高號召力。而且賀錦麗尚未宣布副手人選，她還有機會找尋一個能夠與她互補，並在關鍵搖擺州發揮影響力的人。
川普和范斯接下來將會把注意力集中在上述「藍牆」州，尤其川普副手范斯來自鐵鏽帶底層的個人背景，有可能吸引這些州的工人階級支持。若是賀錦麗被貼上極左派、「覺醒人士」的標籤，對她在這些州的選情恐怕不利。