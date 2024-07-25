《慶餘年》魅力4大看點！張若昀、李沁「飯碗CP」初見以雞腿定情

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《慶餘年》第一季以其獨特的敘事風格和深刻的角色描繪，將觀眾帶入了一個龐大的架空古裝世界中，身世神祕的少年范閒（張若昀 飾）身處古裝世界卻擁有現代人的強烈人道主義精神，對於世間的不公有著本能的抗拒，范閒更是以一句「人該生來平等，並無貴賤之別」將平等、自由、及人權等現代思想引進他的生活中。
現代用詞碰上封建古裝 新詞不斷湧出
《慶餘年》融入許多喜劇元素創造出獨特的慶式風格，范閒的對白總是充滿了機智和幽默，更透過現代語言和思維方式來解讀應對，如「何謂狗血而何謂劇情」、「泡妞」、「機器貓」等獨特現代用詞，都為觀眾帶來了許多會心一笑的時刻，而范閒因醉酒將文壇大家詩詞全背誦出來的經典名場面，也為他贏下了「小范詩仙」的名號。
演技派演員都在這 華麗卡司征服觀眾
《慶餘年》的華麗演員陣容集結了許多人心目中的男神女神，除了男主角范閒找來人氣實力派演員張若昀飾演外，李沁則在劇中飾演靈動清新的女主角林婉兒，不食人間煙火的氣質也大受好評，兩人初見時她正在偷吃雞腿，將范閒迷得神魂顛倒，兩人以雞腿定情，組成「飯碗CP」，愛情就此開始。
劇中的配角陣容則找來影帝陳道明、辛芷蕾、吳剛、李小冉等實力派演員出演，其中陳道明在劇中飾演城府極深的慶帝，原著作者貓膩也曾透露，當初在寫慶帝這個角色時，就是以陳道明為原型來塑造的，表面平易近人實則深藏不露的心機演繹堪稱經典。
反轉再反轉 劇情充滿懸念
身世神秘的少年范閒（張若昀 飾）自幼跟隨奶奶生活在海邊小城澹州。隨著一位老師的突然造訪，他看似平靜的生活開始直面重重危機與考驗，對於自己身世之謎的好奇，促使范閒離開澹州，前往京都。范閒先以詩文冠絕京都，後被任命出使北齊營救人質，並查處震動朝野的走私案。在充滿正義感的小夥伴們的幫助下，范閒歷經千山萬水，不斷克服各種困難，同時堅守赤子之心，堅定自己的理想。