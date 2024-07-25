要求60天離境！菲律賓關閉線上博弈產業　員工多為中國籍

會發光的蝸牛！首次在泰國發現　特殊點是「可持續發綠光」

▲泰國朱拉隆功大學首次發現會發光的蝸牛。（圖／翻攝自官網）
▲泰國朱拉隆功大學首次發現會發光的蝸牛。（圖／翻攝自官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

泰國朱拉隆功大學首次發現會發光的蝸牛，這是睽違80多年後再有研究團隊發現會發光的蝸牛，而且跟上次發現只能發出間歇性光芒的蝸牛不同，在泰國發現的蝸牛可以持續發出綠光。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外國媒體報導，朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)的研究人員發現了泰國第一隻發光陸地蝸牛，也是近80年來全球首次發現此類蝸牛。目前研究團隊正準備進行遺傳學解碼工作，為推動醫學研究和科學知識的擴展鋪平道路。

1942年日本研究人員羽田八田（Yata Haneda）博士在新加坡發現了世界上第一隻發光陸地蝸牛（Quantula striata），在當時是全球唯一的發光蝸牛物種。近80年後，由朱拉隆功大學理學院生物系Arthit Pholyotha博士帶領的研究團隊在泰國再次發現了一隻發光的陸地蝸牛，他們發現Phuphania發光陸地蝸牛生活在沙拉武裡府Kaeng Khoi區的石灰岩地區。

▲朱拉隆功大學躋身2024年《泰晤士高等教育》（THE）影響力排名「可持續發展大學」世界前50強，在產業、創新和基礎設施領域排名泰國第一
▲朱拉隆功大學是泰國的第一學府。（圖／翻攝自官網）
研究團隊將有關這一發現的報告提交給了世界各地科學家都有報名的「2024年度國際軟體動物」大賽，並在投票中獲得第一名。該大賽投票選出的軟體動物前三名為：泰國的發光陸地蝸牛、Wavy Sea Butterfly和Coosa Fiveridge（79歲的最長壽軟體動物）。

日本研究人員發現的Quantula陸地蝸牛不能持續發出綠光，而是在口部下方發出一個小的綠色光點，這個光點會以有節奏的方式閃爍，只有在蝸牛移動時才會看到。另一方面，泰國Phuphania蝸牛的特別之處在於它可以持續發出綠光。

研究團隊成員、助理教授Piyoros Thongkerd博士表示，除了研究陸地蝸牛外，來自朱拉隆功大學理學院的研究團隊還在研究「蝸牛黏液」的醫療價值，特別是在生產紗布繃帶方面的應用。

24歲模特在泰國身中九刀！港女慘死街頭　離奇命案引熱議

超美港星與泰國男神Win同遊韓國！兩人合照流出　演百合劇後爆紅

泰國大麻政策轉彎！副總理：醫療用途將立法　娛樂用大麻前途未卜

泰國女星被詐欺！損失逾百萬元　捲入包包詐騙案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選