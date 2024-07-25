會發光的蝸牛！首次在泰國發現　特殊點是「可持續發綠光」

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1942年日本研究人員羽田八田（Yata Haneda）博士在新加坡發現了世界上第一隻發光陸地蝸牛（Quantula striata），在當時是全球唯一的發光蝸牛物種。近80年後，由朱拉隆功大學理學院生物系Arthit Pholyotha博士帶領的研究團隊在泰國再次發現了一隻發光的陸地蝸牛，他們發現Phuphania發光陸地蝸牛生活在沙拉武裡府Kaeng Khoi區的石灰岩地區。
研究團隊將有關這一發現的報告提交給了世界各地科學家都有報名的「2024年度國際軟體動物」大賽，並在投票中獲得第一名。該大賽投票選出的軟體動物前三名為：泰國的發光陸地蝸牛、Wavy Sea Butterfly和Coosa Fiveridge（79歲的最長壽軟體動物）。
日本研究人員發現的Quantula陸地蝸牛不能持續發出綠光，而是在口部下方發出一個小的綠色光點，這個光點會以有節奏的方式閃爍，只有在蝸牛移動時才會看到。另一方面，泰國Phuphania蝸牛的特別之處在於它可以持續發出綠光。
研究團隊成員、助理教授Piyoros Thongkerd博士表示，除了研究陸地蝸牛外，來自朱拉隆功大學理學院的研究團隊還在研究「蝸牛黏液」的醫療價值，特別是在生產紗布繃帶方面的應用。