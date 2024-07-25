TPBL／雷蒙恩加盟臺北戰神！繼承父親「33」背號　球團送驚喜禮物

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回顧雷蒙恩踏上籃球之路的契機，小學五年級時，父親雷克斯發覺他在籃球技術與身體素質都有所提升，更觀察到他對於籃球的熱愛，雷克斯肯定的說：「我當時就覺得，他只要繼續努力下去將會有不錯的發展。」雷蒙恩於隔年踏上籃球正規訓練之路，父親一路陪伴他，雷蒙恩至今仍難忘每一次的運球、防守訓練，以及比賽結束後的討論與經驗分享，談及父親場邊觀戰時的反應，雷蒙恩笑著說：「爸爸始終都是淡定的為我拍手，跟家族的家人們吶喊尖叫呈現極大的反差。」
即將披上33號戰袍的雷蒙恩，選擇父親昔日背號出發。雷克斯分享過去選擇背號時並沒有特別的意涵，只希望能用表現讓這背號更具意義，如今能夠傳承到雷蒙恩身上，他認為意義非凡，「期待能帶給兒子更多支持的力量。」談及選擇背號的原因，雷蒙恩認為穿上父親的33號，能時刻提醒自己父親一路的指導，也能記得爸爸曾經是一位厲害的球員因而激勵自己，「過去身穿33號的爸爸，對於台灣職籃有深遠的影響，我希望能以此紀念他於台灣征戰的時刻，也能追隨他的腳步，一樣有好的表現。」
對於新人賽季，雷蒙恩期盼自己能一天比一天進步，談及新人王獎項，他則表示：「能獲獎當然會開心，但不會專注獎項本身，而是全力以赴展現最好的自己。」而順利完成此趟返台目標，看著兒子踏上職籃舞台，父親雷克斯以前輩的身份鼓勵雷蒙恩：「Do Your Best. 相信只要盡本份將事情做好，好的結果自然會發生。」母親李佩倫則是相當期待12月能夠再次來台看他比賽，屆時兩位姊姊也將一同進場為雷蒙恩加油，期待他能盡快融入團隊有好的表現。
戰神送上《Passing Down The Legacy》紀念父子皆踏上職籃之路
為紀念雷蒙恩成為TPBL首位選秀狀元，睽違30年將與父親雷克斯一樣踏上職籃舞台，臺北戰神特別精心準備兩組《Passing Down The Legacy》紀念禮，送給雷蒙恩與父親雷克斯兩人收藏，內含雷克斯效力宏國象時期的CBA元年球員卡及TPBL元年雷蒙恩選秀狀元卡，其中狀元卡在選秀後火速趕工完成，台新育樂總經理林祐廷表示：「因為時間很有限，又遇上颱風，感謝協力廠商們趕在簽約前最後一刻讓我們拿到，能順利送出。」收到禮物當下的雷蒙恩直呼：「Awesome！」雷克斯感謝台新球團的用心，太太李佩倫說：「感謝球隊，兒子成為職籃球員完成先生的期盼，能在天賦上發展。」
雷蒙恩狀元卡整體設計以戰神紅色為主色調，中央核心元素使用戰神之盾，賦予其不畏懼的榮譽精神，向外延伸的紅色線條象徵戰神的熱血拚戰，背後的「1」不僅代表著TPBL歷史第一位選秀狀元，也富含球團期許：「雷蒙恩能帶著一夫當關的氣勢，有最好的表現，幫助團隊拿下每場勝利。」
呼聲最高的新人大物雷蒙恩順利加盟戰神，台新育樂總經理林祐廷大讚雷蒙恩認真的態度，對於訓練有高度自我要求，展現強烈的企圖心，此外，擁有極佳的速度、身體條件相當好，除了場上表現優秀外，外型也相當亮眼，對於球隊場上場下都相當加分，「希望能圈粉更多球迷支持雷蒙恩，一起為戰神加油。」