獨家／唐治平再沒工作考慮回泰國！曝家族千億親戚不捨出手幫忙
唐治平因認母案受到外界高度關注，他這一個月行為失序，他昨（24）日在颱風天深夜外出，被直擊穿著紅白拖一個人在信義商圈遊蕩，喃喃自語：「髒東西跟著我。」狀況讓人擔心。《NOWnews今日新聞》致電關心，他說話起來情緒冷靜，他直率表示，「台灣人有問題，颱風天風雨並不大，我高興在外面逛街，我的外國朋友也覺得台灣人很膽小。」
記者林奕如／台北報導
唐治平被直擊在街頭遊蕩，他直言，「這樣的風雨可以開車、散步，沒有什麼問題。」他因為認母案被大家高度關注，他也表達不滿，「我又不是劉德華，走在路上一直被警方盤查，還有人24小時跟監我。」他說，泰國的親戚有看到新聞報導，很不高興他在台灣遭受這樣的對待，準備出手幫忙。
唐治平父親是泰國華僑，家族是泰國最大的魚露製造公司「唐雙魚露」經營者，不過唐父已經放棄繼承，唐治平提到，爸爸跟家族鬧翻是上一代的事，他和新一代親戚堂哥、堂姊關係還是不錯，「他們都是千億身價，看到我的這些報導生氣不得了，覺得唐家名譽受損。」他也考慮若再沒有工作要回泰國，目前時間未定。
認母案依舊卡關，警檢方透過齒模比對、科學辦案方式，確認該名女屍身分為唐母，唐治平始終不願認屍，警方罕見二度發出認領公告，他23日抵達士林地檢署，強調自己並不是來認屍的，主要到庭上去反映，認為比對結果拖1個月才出來很不合理，因為檢方沒有人進一步跟他接觸，他這段時間完全不知情，反而把結果告訴給媒體。
唐母逝世53天，遺體仍躺在冰櫃，唐治平準備下周一29日去板橋殯儀館再看一眼，如確認是母親就會認屍。他今跟記者強調，「至今沒有人叫我驗DNA，（齒模比對）以我感覺作假。」他現在唯一待在台灣原因，是受到愛爾麗集團常如山總裁邀約擔任泰拳教練，「有這動力我才會待下去。」