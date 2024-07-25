心淌血！凱米雨灌高雄 百萬YTR淪受災戶崩潰「損失幾百萬」
颱風凱米襲台帶來強風豪雨，因適逢大潮造成高雄多處淹水，而稍早氣象署雨量預估繼續上修，高雄高雄、屏東山區從1300至1800毫米調升至1800至2200毫米，家住高雄的百萬YTR「儒哥」今（25）日也拍攝住家慘況，影片中直呼「完了！完了！」水不僅淹進一樓客廳，也流進重機排氣管，再過一段時間，外頭鄰居休旅車也近乎滅頂，感嘆稱「損失幾百萬有吧」，最後希望大家能平安度過風災。
記者陳威叡／台北報導
在YT擁有120萬訂閱的「儒哥」，過去花費2千4百萬元在高雄購入透天厝，今日稍早在頻道上傳新影片，稱自己成為了颱風的受災戶，損失約有幾百萬，只見影片中水淹進住家客廳，讓儒哥直呼「完了！完了！」
儒哥更稱著傘到街道外頭，當時水位已淹過高過休旅車半個輪胎，不少鄰居也將住家鐵捲門打開，半免水淹撐壞，而事隔30分鐘後，水淹客廳超過膝蓋，儒哥涉水搶救電腦主機，再過10分鐘之後，外頭休旅車近乎滅頂。
影片最後儒哥只能苦中作樂，自嘲「我家門前有小河」，最後希望大家能平安度過風災，也在留言處坦言自己心中其實在淌血，那些笑是因為無能為力，「難不成我要哭著跟大家說明目前災情嗎？」