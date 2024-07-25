凱米颱風看到台灣嚇一跳？路徑「東部外海轉一圈」　凌晨登陸宜蘭

輕颱凱米逐漸遠離！台東脫離暴風圈　中南部今晚仍有大雨

▲凱米颱風今（25）日凌晨12時登陸後，快閃4小時從桃園新屋附近出海，中心強度不斷減弱。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風今（25）日凌晨12時登陸後，快閃4小時從桃園新屋附近出海，中心強度不斷減弱。（圖／中央氣象署）

記者張志浩／綜合報導

凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）今（25）日下午5時減弱為中度颱風，中央氣象署技正謝佩芸提醒，雖然颱風減弱，不過凱米的暴風圈並未縮減，半徑仍維持250公里，因此還是籠罩台南以北所有縣市，今晚至明天清晨，在中南部地區仍要留意豪雨的出現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝佩芸表示，最新的颱風動態中，台東、屏東已經脫離凱米的暴風範圍，預估稍晚颱風登陸中國福建後，高雄、台南等縣市也有機會解除陸上警報，不過「解除當地的陸上警報並不代表沒有風雨威脅」，氣象署持續會將中南部個縣市列為「降雨警戒」區域，民眾絕對不可以輕忽。

▲凱米颱風結構嚴重遭中央山脈破壞，已減弱為輕颱，正在台灣海峽慢速前往中國，本島陸上颱風警報最快在深夜解除。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風結構嚴重遭中央山脈破壞，已減弱為輕颱，正在台灣海峽慢速前往中國，本島陸上颱風警報最快在深夜解除。（圖／中央氣象署）
針對凱米颱風本身狀態，謝佩芸提及，凱米今天雖然一直減弱，但暴風圈並沒有縮小，主要原因就是凱米生長在「季風低壓環流」的大環境內，不斷有水氣讓它維持寬度，「季風低壓環流」內的颱風特徵就是，中心不用很強，外圍也可以相當廣闊。

謝佩芸再次強調，今晚中南部個縣市仍要持續留意降雨，凱米颱風西南側的環流和大環境的西南風都還會不斷帶來降雨，整體雨勢預估明天下半天才會較為趨緩。此外，預估台灣本島有機會在今天深夜都解除陸上颱風警報，包括外島在內的話，則預估明天上午解除。

更多「凱米颱風來襲」相關新聞。

不斷更新／凱米颱風轉為輕颱！颱風尾持續輸出　陸警最快深夜解除

不斷更新／凱米颱風雨量排行！高雄單日1119毫米　直逼莫拉克紀錄

颱風假明天會放嗎？凱米颱風「最新風雨預估」出爐　10縣市達標

凱米颱風撞進北台灣！中南部暴雨卻炸更兇　關鍵7小時一切改變了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載