輕颱凱米逐漸遠離！台東脫離暴風圈 中南部今晚仍有大雨
凱米颱風（Gaemi，南韓命名，原意為「螞蟻」）今（25）日下午5時減弱為中度颱風，中央氣象署技正謝佩芸提醒，雖然颱風減弱，不過凱米的暴風圈並未縮減，半徑仍維持250公里，因此還是籠罩台南以北所有縣市，今晚至明天清晨，在中南部地區仍要留意豪雨的出現。
記者張志浩／綜合報導
謝佩芸表示，最新的颱風動態中，台東、屏東已經脫離凱米的暴風範圍，預估稍晚颱風登陸中國福建後，高雄、台南等縣市也有機會解除陸上警報，不過「解除當地的陸上警報並不代表沒有風雨威脅」，氣象署持續會將中南部個縣市列為「降雨警戒」區域，民眾絕對不可以輕忽。
針對凱米颱風本身狀態，謝佩芸提及，凱米今天雖然一直減弱，但暴風圈並沒有縮小，主要原因就是凱米生長在「季風低壓環流」的大環境內，不斷有水氣讓它維持寬度，「季風低壓環流」內的颱風特徵就是，中心不用很強，外圍也可以相當廣闊。
謝佩芸再次強調，今晚中南部個縣市仍要持續留意降雨，凱米颱風西南側的環流和大環境的西南風都還會不斷帶來降雨，整體雨勢預估明天下半天才會較為趨緩。此外，預估台灣本島有機會在今天深夜都解除陸上颱風警報，包括外島在內的話，則預估明天上午解除。