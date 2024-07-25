賀錦麗「換登」後民調超車！真有望擊敗川普？關鍵戰場仍在搖擺州

歐巴馬是否看好賀錦麗？美媒眾說紛紜　曝「勝選地雷」難避免

▲美國總統拜登15日晚間在加州洛杉磯孔雀劇院舉行募款會，再度與前總統歐巴馬同台，募得3000萬美元(約台幣10億元)。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登15日晚間在加州洛杉磯孔雀劇院舉行募款會，再度與前總統歐巴馬同台，募得3000萬美元(約台幣10億元)。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國總統拜登宣布放棄角逐連任，包含拜登在內多名民主黨人表態支持接替上陣的人選為副總統賀錦麗，惟前總統歐巴馬至今仍未宣布支持，就連多家美媒對於歐巴馬是否看好賀錦麗選情眾說紛紜，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）透露「歐巴馬很快就將公開支持賀錦麗」，而《紐約郵報》則稱歐巴馬屬意另一人因此緘默至今。

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賀錦麗成為目前民主黨人多數看好的總統候選人人選，《NBC》報導引述4名了解內情的消息人士說法，稱自從賀錦麗宣布參選後就和歐巴馬保持密切聯繫，雙方還有過多次對話，歐巴馬原先更打算公開為賀錦麗背書，消息人士稱歐巴馬遲遲未表態的主因是「不願在拜登發表全國演說前搶鋒頭」。

消息人士也稱，歐巴馬與賀錦麗一直保持聯絡，認為賀錦麗有個「很好的開始」，報導也提到兩人的幕僚已經在討論安排雙方出席造勢活動，但目前時間還未公開訂定；此外，消息人士也透露歐巴馬的妻子蜜雪兒也支持賀錦麗參選，但歐巴馬基金會尚未回應這項報導。

▲美國總統拜登宣布放棄角逐連任後，副總統賀錦麗成為民主黨最有希望的總統候選人之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登宣布放棄角逐連任後，副總統賀錦麗成為民主黨最有希望的總統候選人之一。（圖／美聯社／達志影像）
另一方面，《紐約郵報》24日則引述親近拜登家族的消息人士說法，稱歐巴馬對於賀錦麗參選「感到沮喪」，原因是他認為賀錦麗無法在這場選戰中勝過川普，「她從未到訪過美國邊境，卻說所有移民都應該享有醫療保險，這將是賀錦麗在競選道路上無法避開的地雷。」

報導提到，消息人士同樣也不看好賀錦麗，並直言等到第二次總統辯論時，恐怕她將無法勝任辯論任務，「她會亂講以色列、巴勒斯坦、烏克蘭問題，說出一些非常愚蠢的話。」

此外，消息人士透露歐巴馬屬意的另一人選為亞利桑那州參議員、前美國太空總署（NASA）太空人凱利（Mark Kelly），並稱歐巴馬對事情不如其意感到生氣。

凱利本人於2020年首次競選參議員成功，2022年再次獲勝，其妻曾於2011年擔任亞利桑那州眾議員時遭到槍擊差點喪命，凱利的經歷與背景被認為在邊境安全、槍支議題上具有優勢，而來自搖擺州的他也被認為對於選情有利，可能被賀錦麗欽點成為副手。

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