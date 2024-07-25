歐巴馬是否看好賀錦麗？美媒眾說紛紜　曝「勝選地雷」難避免

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消息人士也稱，歐巴馬與賀錦麗一直保持聯絡，認為賀錦麗有個「很好的開始」，報導也提到兩人的幕僚已經在討論安排雙方出席造勢活動，但目前時間還未公開訂定；此外，消息人士也透露歐巴馬的妻子蜜雪兒也支持賀錦麗參選，但歐巴馬基金會尚未回應這項報導。
另一方面，《紐約郵報》24日則引述親近拜登家族的消息人士說法，稱歐巴馬對於賀錦麗參選「感到沮喪」，原因是他認為賀錦麗無法在這場選戰中勝過川普，「她從未到訪過美國邊境，卻說所有移民都應該享有醫療保險，這將是賀錦麗在競選道路上無法避開的地雷。」
報導提到，消息人士同樣也不看好賀錦麗，並直言等到第二次總統辯論時，恐怕她將無法勝任辯論任務，「她會亂講以色列、巴勒斯坦、烏克蘭問題，說出一些非常愚蠢的話。」
此外，消息人士透露歐巴馬屬意的另一人選為亞利桑那州參議員、前美國太空總署（NASA）太空人凱利（Mark Kelly），並稱歐巴馬對事情不如其意感到生氣。
凱利本人於2020年首次競選參議員成功，2022年再次獲勝，其妻曾於2011年擔任亞利桑那州眾議員時遭到槍擊差點喪命，凱利的經歷與背景被認為在邊境安全、槍支議題上具有優勢，而來自搖擺州的他也被認為對於選情有利，可能被賀錦麗欽點成為副手。