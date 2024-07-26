女人必須生小孩？賀錦麗繼女力挺 反擊川普副手「貓姑婆」言論
美國總統拜登（Joe Biden）退選後，最有可能代表民主黨出征的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為輿論焦點，公私生活都被用放大鏡檢視，而一段川普副手范斯（J.D. Vance）過去曾批評賀錦麗是「不生孩子的貓姑婆（cat ladies）」、質疑沒有小孩的人不適合當總統的言論，也再度於社群網路流傳。對此，賀錦麗的繼女、甚至是賀錦麗丈夫的前妻，都跳出來力挺賀錦麗，強調她對丈夫與前妻生的2個孩子視如己出，才不是什麼「貓姑婆」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，賀錦麗的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）是1名律師，和第一任妻子麥金（Kerstin Mackin）結婚16年，育有科爾（Cole）和艾拉（Ella）2個孩子，2008年離婚。2014年，任德龍與賀錦麗再婚，並在賀錦麗當上美國副總統後，成為美國「第二先生」。
報導提到，雖然是繼母，但29歲的科爾和25歲的艾拉，與賀錦麗關係親密，甚至會親暱的稱她為「莫馬拉」（Momala），就連他們的生母麥金，也樂於與賀錦麗和前夫一起養育孩子，3人可說是存在一種「充滿愛的共同育兒關係」，麥金還跟孩子們一同出席2021年的正副總統就職典禮。
由於賀錦麗也是自幼父母離異，所以很能了解科爾與艾拉，以往在訪談中，也曾將繼子女們描述為「我無盡的愛和純粹快樂的源泉」。
麥金週四回覆美國媒體提問時，直言范斯對賀錦麗的攻擊都是毫無根據的：「十多年來，從科爾和艾拉十幾歲起，賀錦麗就一直是孩子們的共同家長。她充滿愛心、有教養、有強烈的保護慾，而且總是在場，我很感激她的加入。」
艾拉也在IG上附和生母，打下：「當妳有像科爾和我這樣可愛的孩子時，妳怎麼能『沒有孩子』呢？」，還強調很愛自己的3個父母。