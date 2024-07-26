凱米肆虐「高屏嚴重淹水」 韓國瑜送5千瓶消毒水：需攜手同心
凱米颱風（Gaemi）雖然已從桃園新屋區出海，但中南部受到颱風尾發展旺盛的雲系影響，出現致災豪雨，多處淹水慘重。對此，立法院長韓國瑜表示，會盡全力協調中央支援受災縣市，提供物資上協助，典亮基金會也將購買5000瓶消毒水分發給需要的受災民眾，減少災區的病毒傳播，並喊話「風雨雖無情，人間必有愛！」
記者王德蓉／綜合報導
韓國瑜25日深夜在臉書發文，這一次的颱風來勢洶洶，給家園帶來了沉重的打擊，特別是在中南部地區，尤其是高雄和屏東，風雨的肆虐使得面臨重大的淹水災害，許多家庭遭受了嚴重的損失。「面對這樣的困境，我深知大家的心情和處境。但此時我們的社會更需要的是攜手同心，互愛互助，一起伸出援手，關心身邊需要幫助的人！」
韓國瑜表示，身為立法院院長，他會盡全力協調中央支援受災縣市，提供物資上協助。典亮基金會也將購買5000瓶消毒水分發給需要的受災民眾，減少災區的病毒傳播，做到清潔、清除、消毒；「我們會與受災縣市的政府單位聯絡，確保受災戶能夠得到有效的幫助。無論面對多大的挑戰，我們都會攜手同心，共同度過這段困難時期，重建更美好的家園。」
韓國瑜最後也喊話，「讓我們一起加油，互相扶持，共渡難關！祈願台灣平安，風雨雖無情，人間必有愛！」