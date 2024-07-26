母二度中風癱瘓燒光800萬 本土劇男星胡鴻達沒戲拍去工地兼差
本土劇男星胡鴻達拍過《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》等闖出知名度，更在民視《黃金歲月》飾演西餐廳主任麥可廣為人知，他近日在節目上透露，為了照顧中風半癱的90歲母親，這13年來燒掉800萬的醫藥費，他一肩扛下照顧責任，沒拍戲時就去工地當監工、跑廟會，咬牙撐過難關。
記者林奕如／綜合報導
胡鴻達在節目《命運好好玩》回憶，母親81歲時2度中風，當時在醫院打黃金針，讓全身血液暢通，一開始沒事，但到了大血栓塞住，因此需要緊急動腦部手術，醫生表示：「35%機率變植物人，50%機率不知道狀況，15%機率會好。」當時他的哥哥姊姊叫他決定，胡鴻達抱著希望決定動手術。
胡鴻達光是這個手術就砸18萬，連簽2張病危通知單，「整個人呆了，真的好煎熬。」他焦心媽媽病情，因為媽媽在血栓後損傷右側腦部語言神經跟吞嚥神經，所以需要臥床靠鼻胃管進食，他把媽媽接回家照顧，長照也不喊累，13年來已經燒掉800萬的醫藥費。
媽媽健康情況不穩定，急救回來臥病在床，胡鴻達還被姊姊責怪：「當初不應該開（手術）。」主持人何篤霖幫說話：「做決定的人一定更痛苦。」而胡鴻達拍戲收入不穩定，這段期間為了生計，他會跑到工地當監工，接廟會主持，還兼差當司機。