成本其實有點高？中企赴越南設廠考量多　成本相較高7%

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任建軍將利潤低於預期一事歸咎於原材料成本和運營成本的上升。他表示，「總體而言，（在越南生產的）成本比中國高出約7％」，而7％這個數字基本與2018年美國對中國進口商品加徵關稅前相關產品的稅率相差無幾。
越南台灣商會聯合會代表簡浩全也反映，由於各類成本增加，在越南的台商「主要以生存為重」。他說：「原材料價格正在上漲，基本工資的增加也是必然的現實。如果企業用不漲價來應對，利潤就會受到影響。」
由於疫情衝擊全球，隨著越南和世界上許多國家一樣面臨通貨膨脹加劇，加之資源規模不如中國，不少剛「出海」越南的中國企業可能會驚訝發現，在越南開始生產所需的投資並不小。
總部位於深圳的協力管理諮詢有限公司越南業務總監衛天瑤表示，由於城市化和對房地產的需求，越南主要城市和工業區的土地成本呈現出「顯著上升趨勢」。在過去4年裡，越南北部地區的平均租金每年上漲7％，南部地區上漲13％。
並且在越南的土地供應方面，還要和韓國企業競爭。越南香港商業協會董事會祕書長溫妮·林（Winnie Lam）透露，越南地方政府可能只為韓國企業投資的項目預留土地，而韓國是越南最大的外商投資來源地。
根據《環球時報》，浙江義烏企業家、「吸管大王」樓仲平帶領30多位江浙中小企業家赴越南進行了7天6晚的考察，到訪胡志明市、峴港和河內，與十多家中國和當地企業進行了交談。樓仲平認為，相較之下在越南生產的製造成本比中國高出10％到20％。雖然目前越南是一個投資窪地，但「不可能永遠低下去」。