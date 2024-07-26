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成本其實有點高？中企赴越南設廠考量多　成本相較高7%

▲越南設廠的成本不如中國企業預期中低廉。圖為Intel在越南胡志明市的工廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南設廠的成本不如中國企業預期中低廉。圖為Intel在越南胡志明市的工廠。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南經濟近幾年蓬勃發展，並且由於中國和美國關係緊張，全球供應鏈轉移熱潮崛起，也讓越南成為下一個世界工廠的首選。中國企業為了規避美國的高關稅，工廠也紛紛移往越南「洗產地」，然而數據顯示，前往越南設廠的成本沒有預期中低廉。

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根據《南華早報》，去越南設廠的成本優勢似乎沒有許多中國企業預期的那麼低，促使中國企業正在重新考慮這一選擇。舉例來說，中企泉峰集團在越南建立了一個小型製造基地，以繞過從中國本土工廠向美國發貨的高達25％的關稅，原本期望作用是降低成本。這家中國電動工具和戶外動力設備製造商有約三分之二的業務來自美國，不過泉峰集團常務副總經理任建軍說，越南工廠的利潤低於公司預期。

任建軍將利潤低於預期一事歸咎於原材料成本和運營成本的上升。他表示，「總體而言，（在越南生產的）成本比中國高出約7％」，而7％這個數字基本與2018年美國對中國進口商品加徵關稅前相關產品的稅率相差無幾。

越南台灣商會聯合會代表簡浩全也反映，由於各類成本增加，在越南的台商「主要以生存為重」。他說：「原材料價格正在上漲，基本工資的增加也是必然的現實。如果企業用不漲價來應對，利潤就會受到影響。」

由於疫情衝擊全球，隨著越南和世界上許多國家一樣面臨通貨膨脹加劇，加之資源規模不如中國，不少剛「出海」越南的中國企業可能會驚訝發現，在越南開始生產所需的投資並不小。

總部位於深圳的協力管理諮詢有限公司越南業務總監衛天瑤表示，由於城市化和對房地產的需求，越南主要城市和工業區的土地成本呈現出「顯著上升趨勢」。在過去4年裡，越南北部地區的平均租金每年上漲7％，南部地區上漲13％。

並且在越南的土地供應方面，還要和韓國企業競爭。越南香港商業協會董事會祕書長溫妮·林（Winnie Lam）透露，越南地方政府可能只為韓國企業投資的項目預留土地，而韓國是越南最大的外商投資來源地。

根據《環球時報》，浙江義烏企業家、「吸管大王」樓仲平帶領30多位江浙中小企業家赴越南進行了7天6晚的考察，到訪胡志明市、峴港和河內，與十多家中國和當地企業進行了交談。樓仲平認為，相較之下在越南生產的製造成本比中國高出10％到20％。雖然目前越南是一個投資窪地，但「不可能永遠低下去」。

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