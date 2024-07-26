7-11慶祝「CITY CAFE 20週年」！門市第二杯半價　咖啡寄杯29元

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官網同步徵稿募集，至2024年9月4日前到活動官網登錄投稿，續說自己跟CITY CAFE的小故事，投稿即可參加抽獎，最大獎可獲得一年份CITY CAFE咖啡提貨卡（共計2名）。
📍APP行動隨時取｜7月24日至7月31日
◾厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯冰卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾多肉葡萄／楊枝甘露水果冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾風味指定冰飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
品項包括：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡
7-ELEVEN表示，CITY CAFE主打全客層咖啡饕客，提供多樣化飲品及數位化服務，帶動CITY CAFE連續20年業績成長。觀察目前購買拿鐵和美式佔比4：4，另外2成為風味飲，由此顯示消費者對風味飲需求逐漸增加。
2018年首度推出的西西里風檸檬咖啡系列，更掀起全市場水果飲品風潮，近3年銷售成長近1倍；同時觀察到咖啡嗜好者增加，2021年首度推出的濃萃系列去年業績成長6成。也因應市場趨勢，同年推出植物系燕麥飲品系列。
CITY CAFE為持續創新，即日起全新推出「冰卡布奇諾」，主打香醇牛奶、豐厚綿密冰奶泡，搭配濃縮咖啡，以1：1：1 完美比例呈現最經典咖啡菜單，滿足消費者不同飲用需求，大杯售價55元。
🟡CITY CAFE 20年大事記
◼️2004年：推出第一家CITY CAFE。
◼️2007年：第1000家CITY CAFE落成，品牌宣言「整個城市就是我的咖啡館」，開始走到哪都有CITY CAFE。
◼️2008年：第2000店落成，成為全台最大、最便利的咖啡館，並首度推出風味飲品，推出集點活動「柏靈頓寶寶熊」，引發蒐集熱潮。
◼️2009年：全面啟動CITY CAFE品質承諾，五大堅持「嚴選生豆、在地烘焙、機器設備整新、淨化水質、專業服務」。
◼️2013年：推出全新品牌宣言「在城市探索城事」，咖啡豆全面升級使用阿拉比卡豆、差異化炒焙曲線烘豆及精粹法萃取。
◼️2018年：首度推出西西里風檸檬咖啡系列，掀起水果氣泡咖啡風潮。
◼️2020年：再全面升級咖啡豆，添用巴西莊園豆，讓全新美式如堅果般滑順、尾韻回甘；拿鐵濃厚有感、餘韻飽滿。
◼️2021年：推出全新濃萃系列、燕麥系列，讓咖啡愛好者有更多新選擇。
◼️2023年：以OPENPOINT APP行動隨時取與LINE禮物，用一杯CITY CAFE贈送親朋好友，打造數位送禮情境。同年獨創柑橘拿鐵與大吉利造型杯塞，引發社群打卡及蒐藏風潮。
◼️2024年：CITY系列飲品與地球共好，全面採用「FSC森林永續認證」紙杯；6月起逐步全台導入使用FSC黃牛皮杯套。
全家便利商店則有APP「隨買跨店取」週年慶，全家表示，「