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7-11慶祝「CITY CAFE 20週年」！門市第二杯半價　咖啡寄杯29元

▲7-11慶祝CITY CAFE 20週年，門市祭出大杯第二杯半價，APP線上寄杯咖啡平均29元。（圖／業者提供）
▲7-11慶祝CITY CAFE 20週年，門市祭出大杯第二杯半價，APP線上寄杯咖啡平均29元。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

7-11自2004年推出「CITY CAFE」，如今已成為全台民眾飲用頻次最高的平價咖啡。為了慶祝20週年，7-11策劃一系列活動，投稿寫下與CITY CAFE的故事，有機會獲得一年份CITY CAFE。優惠也是大放送，門市買CITY CAFE大杯以上，全品項任選第二杯半價；APP行動隨時取則有濃萃美式18杯520元，咖啡寄杯平均29元。

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7-ELEVEN慶祝CITY CAFE 20週年，即日起至8月6日期間，CITY CAFE大杯以上全品項任選第二杯半價，同時推出20週年品牌杯／品牌杯套；8月7日起全台逐步推出20週年限定款咖啡提袋（共有1杯袋、2杯袋），售價皆為2元，也可使用2點OPENPOINT兌換。

官網同步徵稿募集，至2024年9月4日前到活動官網登錄投稿，續說自己跟CITY CAFE的小故事，投稿即可參加抽獎，最大獎可獲得一年份CITY CAFE咖啡提貨卡（共計2名）。

▲7-11推出20週年品牌杯、杯套，8月7日起全台逐步推出20週年限定款咖啡提袋。（圖／業者提供）
▲7-11推出20週年品牌杯、杯套，8月7日起全台逐步推出20週年限定款咖啡提袋。（圖／業者提供）
📍APP行動隨時取｜7月24日至7月31日
◾厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯冰卡布奇諾買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾多肉葡萄／楊枝甘露水果冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾風味指定冰飲12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
品項包括：榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、伯爵紅茶拿鐵、抹茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡

▲7-11至7月31日前APP有寄杯優惠，濃萃美式加上自備杯扣5元，單杯最低24元。（圖／業者提供）
▲7-11至7月31日前APP有寄杯優惠，濃萃美式平均29元。（圖／業者提供）
7-ELEVEN表示，CITY CAFE主打全客層咖啡饕客，提供多樣化飲品及數位化服務，帶動CITY CAFE連續20年業績成長。觀察目前購買拿鐵和美式佔比4：4，另外2成為風味飲，由此顯示消費者對風味飲需求逐漸增加。

2018年首度推出的西西里風檸檬咖啡系列，更掀起全市場水果飲品風潮，近3年銷售成長近1倍；同時觀察到咖啡嗜好者增加，2021年首度推出的濃萃系列去年業績成長6成。也因應市場趨勢，同年推出植物系燕麥飲品系列。

CITY CAFE為持續創新，即日起全新推出「冰卡布奇諾」，主打香醇牛奶、豐厚綿密冰奶泡，搭配濃縮咖啡，以1：1：1 完美比例呈現最經典咖啡菜單，滿足消費者不同飲用需求，大杯售價55元。

▲7月24日起CITY CAFE推出「冰卡布奇諾」。（圖／業者提供）
▲7月24日起CITY CAFE推出「冰卡布奇諾」。（圖／業者提供）
🟡CITY CAFE 20年大事記
◼️2004年：推出第一家CITY CAFE。

◼️2007年：第1000家CITY CAFE落成，品牌宣言「整個城市就是我的咖啡館」，開始走到哪都有CITY CAFE。

◼️2008年：第2000店落成，成為全台最大、最便利的咖啡館，並首度推出風味飲品，推出集點活動「柏靈頓寶寶熊」，引發蒐集熱潮。

◼️2009年：全面啟動CITY CAFE品質承諾，五大堅持「嚴選生豆、在地烘焙、機器設備整新、淨化水質、專業服務」。

◼️2013年：推出全新品牌宣言「在城市探索城事」，咖啡豆全面升級使用阿拉比卡豆、差異化炒焙曲線烘豆及精粹法萃取。

◼️2018年：首度推出西西里風檸檬咖啡系列，掀起水果氣泡咖啡風潮。

◼️2020年：再全面升級咖啡豆，添用巴西莊園豆，讓全新美式如堅果般滑順、尾韻回甘；拿鐵濃厚有感、餘韻飽滿。

◼️2021年：推出全新濃萃系列、燕麥系列，讓咖啡愛好者有更多新選擇。

◼️2023年：以OPENPOINT APP行動隨時取與LINE禮物，用一杯CITY CAFE贈送親朋好友，打造數位送禮情境。同年獨創柑橘拿鐵與大吉利造型杯塞，引發社群打卡及蒐藏風潮。

◼️2024年：CITY系列飲品與地球共好，全面採用「FSC森林永續認證」紙杯；6月起逐步全台導入使用FSC黃牛皮杯套。

全家便利商店則有APP「隨買跨店取」週年慶，全家表示，「隨買跨店取」是1800萬會員最常使用的招牌服務，不僅販售咖啡、鮮食、飲料、生鮮、日用品等逾300款商組，更有會員專屬優惠、彈性取貨機制、親友轉贈共享等3大特色。適逢「隨買跨店取」服務滿7週年，即日起至8月20推出週年慶活動，共有「百項商品五折起」、「消費加碼抽獎趣」兩大好康，可抽萬元全家儲值金、一年份Let’s Café、Fami!ce霜淇淋。

▲全家APP「隨買跨店取」週年慶開跑，百項商品五折起，再抽萬元儲值金、一年份Let’s Café。（圖／業者提供）
▲全家APP「隨買跨店取」週年慶開跑，百項商品五折起，再抽萬元儲值金、一年份Let’s Café。（圖／業者提供）

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