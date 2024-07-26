獨家／壯壯「日籍小男友」曝光！和初戀交往9年曾論及婚嫁

黃嘉千和夏克立官司纏訟2年「8月落幕」　她興奮雙手握拳：很開心

▲黃嘉千和夏克立離婚官司纏訟近2年，在8月即將最後宣判，她今（26）日出席活動回答時雙手握拳：「對！很開心。」（圖／果陀提供）
▲黃嘉千和夏克立離婚官司纏訟近2年，在8月即將最後宣判，她今（26）日出席活動回答時雙手握拳：「對！很開心。」（圖／果陀提供）

記者林奕如／台北報導

黃嘉千和夏克立16年婚變，官司纏訟近2年，在8月即將最後宣判，她今（26）日出席果陀劇場《穿越門中門》記者會，被問到官司是否要收尾？她雙手握拳：「對！很開心，現在就是專注在舞台劇。」結束訪問還邀記者集體喊加油，看起來已經做好迎接最後宣判的準備。

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強颱凱米讓全台連放2天颱風假，影響舞台劇彩排進度，梁志民導演、黃嘉千、黃尚禾、盧以恩、陳大天、Albee（范乙霏） 、凱爾今日出席果陀劇場《穿越門中門》記者會，大家都很緊張今晚就要登場，並且演員們輪流感冒，黃嘉千聲音略帶沙啞，之前高燒不退，看了醫生、嘗試人生第一次的刮痧，終於有好轉。

▲（圖／翻攝自黃嘉千臉書、夏克立IG）
▲黃嘉千（左）和夏克立離婚官司將在8月落幕。（圖／黃嘉千臉書、夏克立IG）
黃嘉千離婚官司即將在8月落幕，她一改之前躲避的態度，今大方回應，並且還被陳大天爆料她衝到他房間說：「我好想大便。」完全甩偶包，黃嘉千解釋：「人緊張就會有屎在滾啊。」

「Albee」范乙霏則是在颱風天落枕，在家吃了6顆止痛藥，在強風大雨狼狽掛急診，她看到醫院人滿為患，特別感謝醫護人員的辛勞，她現在依舊不能有大動作，「我脖子跟身體不能分開，也不太能轉動，今天只能硬幹了。」盧以恩將有突破性演出，在劇中飾演性愛顧問的她，要上演SM，尺度非常大。

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