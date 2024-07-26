昔日小生孫興涉毒10年沒戲拍！工地開挖土機畫面曝 被猜疑似轉行
61歲的昔日當紅小生孫興1990年到台灣發展，憑著《家有仙妻》等劇紅遍兩岸三地，不過他卻在2011年傳出在北京涉毒遭逮，之後幾乎淡出演藝圈。近來孫興被拍到在工地開挖土機的影片，引發外界熱議。
記者許芷芸／綜合報導
男星孫興1990年從香港來台發展，憑藉《家有仙妻》等劇打開知名度，曾是一線小生的他，2011年傳出在北京涉毒被逮後便淡出演藝圈。許久未在螢光幕的他，今年3月曾來台參加小S主持的《小姐不熙娣》，透露自己長達10年沒有戲拍，還一度窮到1個月都吃泡麵，孫興表示中間有轉行開Uber維生，近幾年則在大陸經營民宿，晚上會在夜店當DJ。
不過近日流出孫興在工地開挖土機的影片，影片中他赤裸上半身，戴上頭盔，在寧夏中衛市的騰格裡沙漠中開著挖土機，過程中還手持對講機聯絡各種事宜。而其中一張照片還寫著：「對對對，最近開挖土機了，這是我剛買的一台車啊，現在等我的那些小伙伴過來，這工程接了也就1000多萬（人民幣）。」疑似轉行改當工頭。
對此，孫興則透過經紀人表示：「那完全是為了拍抖音玩玩的，開玩笑，不是真的，我還沒轉行。」除了否認轉行，他也透露是因朋友開民宿，所以才會以此素材拍影片。
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