妞妞遭爆花50萬衝泰國變性！她露臉反擊「辣曬上圍」：這做不出來
40歲台語歌手蘇柏臻成功抗癌20年，近來推出全新EP《三月雪的夢》，他25日無畏風雨舉行發片記者會，也請來藝人好友前女團「Super7」團長妞妞（許寀菁）幫忙站台。由於先前妞妞曾被傳出「花50萬到泰國變性」的傳聞，她這次被問到此事，正面反擊強調自己是「真女人」，豐滿上圍也是天然的，也透露自己將在下半年推出新歌。
記者朱祖儀／綜合報導
妞妞因為亮麗外型加上性感身材，被稱為「小陳美鳳」，團體解散後她近來轉戰主持跑活動。但沒想到日前卻傳出，她花了50萬到泰國變性的傳言，她一開始開玩笑說「所以我都不敢講話，很怕被誤會」，不過隨後強調自己絕對是「真女人」，胸部也是天生的，強調胸型很自然「絕對做不出來！」而她轉戰主持後也沒有忘記歌唱，透露下半年將推出新單曲，「是我從一位天后手上搶來的！」
而蘇柏臻這次發行新EP，透露19歲出道之前曾擔任房務員，有一次不小心跌倒，3個月後睡覺時還流鼻血，雙腳痛到無法走路，就醫才發現罹患骨癌，醫生說他必須右腳截肢，幾乎令他崩潰，甚至產生過想不開的念頭。不過他昏睡3天後決定勇敢面對人生，加上姨嬷給他鼓勵，後來到台中榮總就醫，以換人工關節取代截肢，並接受化療，勇敢活下去，如今也抗癌成功。
蘇柏臻也說，十年癌症危險期已過，但他仍努力養生過日子，希望唱更多好歌，目前單身的他也不敢結婚生子，「怕基因問題，影響後代。」此次EP專輯中，蘇柏臻特別請來妞妞跨刀合唱的〈愛情苦瓜籽〉，這首歌創作靈感來自蘇柏臻的初戀故事，他透露女方是國中的同班同學，如今那女孩已結婚生子，他雖忘不了那情竇初開的感覺，但也祝她幸福。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995