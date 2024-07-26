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TAT開打！霍華德睽違2年再度重返台灣打球　27日首戰對決香港黑龍

▲TAT亞洲巡迴賽台北站賽程預計從7月27日至8月1日在台北和平籃球館登場，NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、 「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）今（26）日舉行抵台記者會。（圖／記者黃建霖攝）
▲TAT亞洲巡迴賽台北站賽程預計從7月27日至8月1日在台北和平籃球館登場，NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、 「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）今（26）日舉行抵台記者會。（圖／記者黃建霖攝）

記者黃建霖/臺北報導

2024年7月26日NBA三大球星抵台霍華德、卡森斯與庫克同場出戰，TAT亞洲巡迴賽台北站賽程預計從7月27日至8月1日在台北和平籃球館登場，NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、 「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）今（26）日舉行抵台記者會，3人對於能夠穿上臺北野馬球衣聯手都感到相當興奮，迫不及待要在台灣球迷面前呈現最精采賽事。

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27日首戰首香港黑龍　霍華德睽違1年份再度重返台灣打球

2024 TAT亞洲巡迴賽台北站聚集台北野馬、東海海盜、澳門黑熊、香港黑龍、菲律賓三寶顏勇士與菲律賓波拉火箭6支球隊與會，其中由霍華德、卡森斯與庫克共同領軍的臺北野馬隊賽程都安排在每日第3場比賽，27日首戰對上香港黑龍，也將是霍華德睽違2年再度重返台灣打球。

霍華德身兼球員、老闆和股東3重身份

「我很高興再回到台灣！很開心見到大家！」霍華德這次不僅以球員身分來台，同時還是球隊老閭與聯盟股東，他也持續推廣TAT與臺北野馬隊，「我們希望能將TAT推廣至全世界，讓更多人看見這項比賽，我的第一站就來到對我意義非凡的台北，我已經迫不及待要跟球迷們在球場相見了！」

卡森斯也對台灣不陌生，但能跟霍華德及庫克聯手，他也相當興奮地說：「希望球迷都能進場為我們加油,我們會盡力呈現出最精采比賽。」庫克則在兩位老大哥的帶領下，準備好探索且發現台灣的美好，他表示：「聽說台灣有很多美食，球迷也相當熱情，我很期待在台灣度過這美好的幾天。」

TAT亞洲巡迴賽台北站有線電視轉播將由緯來體育台72台、緯來精彩13台轉播，線上觀看可鎖定The Asian Tournament官方Youtube頻道收轉播。
 

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