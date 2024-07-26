抗議AI行動加+1！好萊塢「電玩演員」怒嗆遊戲巨頭　威脅即刻罷工

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報導指出，工會與遊戲公司，其實已經在工資、工作安全等幾個關鍵問題上達成共識，但針對AI技術的使用和管制出現分歧。
這並非電玩演員第一次罷工
第一次罷工始於2016年10月，在超過一年談判失敗後開始。
後來，工會和遊戲公司於2017年9月達成初步協議，當時的罷工持續了11個月，是工會歷史上最長的罷工。
報導提到，其實雙方合約早於2022年11月到期，當時並未提供有關人工智慧的保護，但在2016年的罷工後，提出了補償機制。
訴求與爭論焦點-AI監管
工會聲稱，表演者們擔心，遊戲公司會使用生成式AI來重現他們的聲音和外貌，從而為電玩角色製作動畫，藉此規避向他們提供公平的報酬，所以不能同意遊戲公司「濫用」AI。
據遊戲市場預測機構「Newzoo」估計，全球電玩產業每年產生的利潤超過1000億美元，工會表示， 設計並將這些遊戲變成現實的人，才是成功背後的動力，指控：「18個月的談判表明，我們的雇主對公平、合理的AI保護機制不感興趣，而是對公然剝削感興趣。」
對此，遊戲公司強調，已經對工會的要求，做出足夠多的讓步，對於雙方離達成協議只差一步之遙、工會卻選擇扭頭離開，感到失望與遺憾。