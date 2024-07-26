美股早盤漲跌互見！大型科技股承壓後反彈　台積電ADR從跌3％拉回

抗議AI行動加+1！好萊塢「電玩演員」怒嗆遊戲巨頭　威脅即刻罷工

▲2023年美國編劇協會大罷工事件，歷時4個多月才落幕，現在「電玩遊戲演員」又出於類似的原因而揚言罷工。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲2023年美國編劇協會大罷工事件，歷時4個多月才落幕，現在「電玩遊戲演員」又出於類似的原因而揚言罷工。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2023年美國編劇協會大罷工事件，主要爭論串流媒體費用分攤，以及ChatGPT等生成式人工智慧、是否將威脅其飯碗等問題，嚴重影響電影和電視製作，歷時4個多月終於落幕，當時據報給加州經濟造成超過65億美元的損失。現在類似事件再度上演，主角換成「電玩遊戲演員」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《BBC》等外媒報導，這次罷工是美國演員工會-美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）所屬的電玩業演藝成員發起，涵蓋超過2500人，包含配音員、動態捕捉演員、特技協調員、歌手、舞者等等。該工會與動視（Activision）、華納兄弟（Warner Bros.）和迪士尼（Walt Disney）等遊戲公司巨頭，針對新合約談判，但歷時18個月仍宣告破裂。

報導指出，工會與遊戲公司，其實已經在工資、工作安全等幾個關鍵問題上達成共識，但針對AI技術的使用和管制出現分歧。

這並非電玩演員第一次罷工

第一次罷工始於2016年10月，在超過一年談判失敗後開始。

後來，工會和遊戲公司於2017年9月達成初步協議，當時的罷工持續了11個月，是工會歷史上最長的罷工。

報導提到，其實雙方合約早於2022年11月到期，當時並未提供有關人工智慧的保護，但在2016年的罷工後，提出了補償機制。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲2016年11月，電玩配音員在加州的華納兄弟工作室外抗議。（圖／美聯社／達志影像）
訴求與爭論焦點-AI監管

工會聲稱，表演者們擔心，遊戲公司會使用生成式AI來重現他們的聲音和外貌，從而為電玩角色製作動畫，藉此規避向他們提供公平的報酬，所以不能同意遊戲公司「濫用」AI。

據遊戲市場預測機構「Newzoo」估計，全球電玩產業每年產生的利潤超過1000億美元，工會表示， 設計並將這些遊戲變成現實的人，才是成功背後的動力，指控：「18個月的談判表明，我們的雇主對公平、合理的AI保護機制不感興趣，而是對公然剝削感興趣。」

對此，遊戲公司強調，已經對工會的要求，做出足夠多的讓步，對於雙方離達成協議只差一步之遙、工會卻選擇扭頭離開，感到失望與遺憾。

鴻海擴展印度業務！印媒踢爆：繼蘋果iPhone之後　將在當地組iPad

OpenAI推搜尋引擎「SearchGPT」！谷歌受壓　母公司股價跌近3%

輝達、微軟推動市場！AI主導股市地位何時消失？高盛曝1關鍵

微軟選擇放手！主動放棄OpenAI董事會「觀察員」席位

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生