Energy昔藏愛超辛酸！牛奶妻壓力大到憂鬱　她生子竟請好友扮老公

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牛奶藏女友堪比劉德華 另一半壓力大得憂鬱症
團長牛奶（葉乃文）20歲入行前結識小2歲女友楊仲雯，礙於牛奶偶像身分，兩人低調交往，友人形容小倆口「像劉德華與朱麗蒨翻版」，由於不能公開戀情，據悉，楊仲雯還因為壓力太大，一度罹患憂鬱症。某次，牛奶和楊仲雯吵到要分手，但當晚Energy要飛到馬來西亞演出，牛奶打給經紀人說：「不好意思說我真的不能飛了，會出大事，我可不可以明天再到，請大家幫我cover。」牛奶後來安撫好女友，隔天才到大馬和團員會合。
2012年7月，牛奶向交往13年楊仲雯求婚成功，他送上總價超過150萬元的鑽戒、名錶和精品包，澄清禮物不是一次給足，而是終身的約定，牛奶當時感性地說：「她很包容我，也很辛苦。」如今牛奶升格人父，兒子已經7歲，「孩子最大的快樂就是我們的陪伴」，這是牛奶現在最常掛在嘴邊的一句話。
阿弟追愛到日本贏得美嬌娘 老婆生孩子請人扮假老公
阿弟（蕭景鴻）當年和Mei（邱馨葦）在日本六本木初見面，兩人約會幾次都沒有下文，阿弟某天突然飛到日本找Mei，直接告白：「不飛來日本找妳的話，覺得我會後悔一輩子，不管結果怎麼樣、不管妳的選擇怎麼樣，我不想後悔。」Mei當下被阿弟的誠意打動，雙方正式交往，並在1年多後、於2007年步入婚姻。
Mei和阿弟結婚後，正值Energy當紅階段，工作排滿滿，就算懷孕也都是獨自1人去產檢，甚至連自己身邊的好友也不知情，因為怕損及明星老公的形象。Mei生產那天，正好強碰Energy發片記者會，去醫院時，她通知阿弟的好友扮成假老公，阿弟本人則低調送Mei到醫院，沒想到，不小心被護理師認出來，她只好幫忙否認，直到小孩出生後一週，阿弟才看到孩子的廬山真面目。
坤達、柯佳嬿假戲真愛 老婆是他當演員最大的收穫
坤達（謝坤達）2012年和柯佳嬿合演偶像劇《我們發財了》，劇中演情侶的兩人假戲真做，交往5年多，坤達在北海道向柯佳嬿求婚，2017年12月到戶政事務所完成登記，隔年9月於台北萬豪酒店補辦婚宴，席開35桌，這也是柯佳嬿第二段婚姻。坤達曾經在節目上被問到演戲最大的收穫是什麼，他不假思索回答：「獲得了一個老婆！」
書偉愛上同劇女演員 謝京穎嫁給心目中男神
書偉（張書偉）2023年拍攝民視八點檔《市井豪門》，與同劇小13歲謝京穎擦出愛火，同年5月公開認愛，半年後互許終身，12月登記結婚，今年初在謝京穎屏東老家舉行文定儀式，並辦流水席宴請親友，夫妻倆預計6月9日婚宴。謝京穎說過，自己並非Energy的粉絲，從小愛看八點檔也會追星，大學時被演出《風水世家》的書偉迷住，也算是嫁給心目中的偶像。