颱風凱米挾雨過境　環境部：1週內「巡、倒、清、刷」防登革熱

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環境部表示，民眾大雨過後主動檢查居家戶內外環境，執行「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施，包括「巡檢」家中與周圍的花瓶、水盤、樹洞、天溝、廢水桶、廢保利龍、寶特瓶、鍋碗、水盆、水缸、盆栽底盤、塑膠帆布及廢輪胎等容易積水的物品與地下室積水地帶，並把積水「倒掉」或弄乾，將不需要的物品應分類「清除」，留下的物品則要「刷洗」，去除斑蚊蟲卵，並且妥善整理、收納或倒置以免再次積水，不讓病媒蚊有機可趁。
環境部呼籲，民眾清除垃圾清除期間，將易腐敗、發臭的部分與大型廢棄物分開整理，若有大型的廢棄家具、浴缸、水族箱等廢棄容器，民眾則可聯絡當地清潔隊協助清運，還在使用的儲水容器則需定期刷洗，並且加蓋或加掛細網，預防病媒蚊的孳生。
此外，環境部說明，巷弄的天溝與水溝容易成為斑蚊滋生的防疫死角，也請民眾特別檢查，主動清除積水或投藥防治，而在風災之後清理家園、加強環境清潔消毒，也須做好手部、腳部的安全防護，更要特別注意飲用水與食物衛生，飲用水要麼煮沸要麼飲用包裝水，而且食物也要充分煮熟，食用食物前要確實洗手。
環境部表示，災後復原家園的階段，唯有民眾通力合作，保護自身同時共同防治登革熱，才能守護美好的生活環境。
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