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鬧大了！泰國買廣告賣多國護照仲介被捕　涉案中國夫妻被判刑

▲在泰國登廣告賣多國護照與國籍的非法商家被逮捕。（圖／翻攝自X）
▲在泰國登廣告賣多國護照與國籍的非法商家被逮捕。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

一對中國夫妻在泰國曼谷刊登販賣國籍和護照的廣告，引發民眾熱烈討論，甚至讓泰國警方在25日下令追查。如今刊登廣告的中國女子被逮捕，而她的丈夫是被中國公安因買賣身份證而被通緝的國際罪犯，準備從機場潛逃時，被警方攔截抓捕。

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根據《泰國世界日報》，涉嫌協助做廣告牌的中國籍蘇姓女子，被判處4個月監禁和5000泰銖（約新台幣4500元）罰款，緩刑1年，並被移民局列入黑名單。進一步調查她的身份後，發現其丈夫原來因買賣身份證，被中國當局通緝，他準備從曼谷的廊曼機場潛逃時遭攔截逮捕。

▲曼谷街頭出現多國護照販售廣告，引發爭議。（圖／翻攝自臉書）
▲曼谷街頭出現多國護照販售廣告，引發爭議。（圖／翻攝自臉書）
25日上午，此名中國男子打算從廊曼機場出境，調查組人員抵達機場，告知其居留許可已被移民局撤銷，然後將他帶到移民局審問。檢查他的手機，發現他與涉事廣告牌上留下的電話號碼有關。

而23日先被逮捕的妻子蘇姓女子，她是購買護照中文廣告牌的委托人，她聘雇泰國工人協助安裝該廣告牌。她承認自己使用丈夫的手機與想要購買護照的客戶聯系，但目前尚無客戶聯絡他們。
移民局將蘇姓女移送法院審判，她因未經許可工作罪，被判囚4個月和罰款5000泰銖（約新台幣4500元），緩刑1年，並將其列入黑名單，而她的丈夫正在等待遣返手續。

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