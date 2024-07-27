2024奧運火辣「大嫂團」搶先看！每個大有來頭　不乏設計師、名模

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24歲瑞典名將杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）被譽為是史上最偉大的撐竿跳運動員之一，一次又一次衝上天際挑戰人類極限，習慣用破紀錄寫日記的他，近4年已第8度改寫世界紀錄。而他的女友也是來自瑞典名的模英格蘭德爾，2人自2020年開始就時常被粉絲捕捉到在約會。英格蘭德爾擁有深邃五官，湖水綠的大眼睛、高挺鼻子及惹火身材，讓她在IG上擁有大量粉絲，近期還登上了Vogue雜誌。而身為女友，英格蘭德爾也多次到場支持男友比賽。
小皇帝詹姆斯的稱職後盾 太座布琳森一改低調開節目
作為洛杉磯湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的妻子，布琳森可以說是所有籃球運動員妻子中的「女族長」。她與詹皇在2013年結婚後，，2人育有3個孩子。儘管丈夫是世界級籃球巨星，布琳森一直保持低調，最近才在網上展開了自己的podcast《Everybody’s Crazy》，罕見地走到鎂光燈下。
非裔法國擊劍選手萊福 妻子是大牌珠寶設計師
38歲的凱蒂是非裔法國擊劍選手萊福特（Enzo Lefort）的妻子，2人育有一名女兒。儘管丈夫已獲得4次歐洲團體冠軍和2次個人世界冠軍，但才華洋溢的凱蒂也絲毫不遜色，她創立了Kitesy Martin工作室，在巴黎製作客製化珠寶，過去還曾為巴黎世家（Balenciaga）、寶曼（Balmain），以及拉科斯特（Lacoste）等名牌工作。
與「小蜘蛛」艾瓦雷茲愛情長跑 女友費列羅曾是體育老師
被視為梅西的接班人的艾瓦雷茲（Julian Alvarez）十多年前便與女友費列羅交往。儘管2人中間一度分手，但後來重燃愛火，如今的感情十分穩定。據報導，費列羅過去曾在艾瓦雷茲的家鄉當過體育老師，還是一名曲棍球愛好者。隨著艾瓦雷茲轉而為曼城效力，她也跟隨男友一定居英國。
美國游泳健將墨菲的妻子 曾為金熊隊的賽艇選手
美國游泳健將墨菲（Ryan Murphy）曾在里約奧運會上獲得了三枚金牌，並在東京奧運上又奪得兩枚獎牌，與妻子康丁恩於2021年結婚。康丁恩過去曾是金熊隊的賽艇手，目前從事創意內容產業。曾在Nike和Allbirds工作，擔任全球廣告宣傳活動製作人。
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