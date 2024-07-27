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2024奧運火辣「大嫂團」搶先看！每個大有來頭　不乏設計師、名模

▲巴黎奧運登場，世界各國體育好手紛紛抵達巴黎，準備好爭奪奧運金牌榮譽。值得注意的是，各選手們的妻子和女友也都大有來頭，成為矚目焦點。（圖／mrs_savannahrj、desireinglande、emiliafferrero IG）
▲巴黎奧運登場，世界各國體育好手紛紛抵達巴黎，準備好爭奪奧運金牌榮譽。值得注意的是，各選手們的妻子和女友也都大有來頭，成為矚目焦點。（圖／mrs_savannahrj、desireinglande、emiliafferrero IG）

記者許芷芸／綜合報導

令人期盼已久的奧運在台北時間27日凌晨1點半揭幕，各國體育好手近日也齊聚巴黎，摩拳擦掌準備爭奪奧運金牌。然而，這次比賽亮點除了這些體育明星外，還有選手們身旁的火辣「大嫂團」也成為最美焦點。

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撐竿跳天才杜普蘭蒂斯　女友是身材火辣瑞典超模

24歲瑞典名將杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）被譽為是史上最偉大的撐竿跳運動員之一，一次又一次衝上天際挑戰人類極限，習慣用破紀錄寫日記的他，近4年已第8度改寫世界紀錄。而他的女友也是來自瑞典名的模英格蘭德爾，2人自2020年開始就時常被粉絲捕捉到在約會。英格蘭德爾擁有深邃五官，湖水綠的大眼睛、高挺鼻子及惹火身材，讓她在IG上擁有大量粉絲，近期還登上了Vogue雜誌。而身為女友，英格蘭德爾也多次到場支持男友比賽。

▲瑞典的撐竿跳高運動員杜普蘭蒂斯（Mondo Duplantis）（左）是世界紀錄保持者，女友英格蘭德爾（右）亦為瑞典名模。（圖／英格蘭德爾IG）
▲瑞典的撐竿跳高運動員杜普蘭蒂斯（右）是世界紀錄保持者，女友英格蘭德爾（左）亦為瑞典名模。（圖／英格蘭德爾IG）
小皇帝詹姆斯的稱職後盾　太座布琳森一改低調開節目

作為洛杉磯湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的妻子，布琳森可以說是所有籃球運動員妻子中的「女族長」。她與詹皇在2013年結婚後，，2人育有3個孩子。儘管丈夫是世界級籃球巨星，布琳森一直保持低調，最近才在網上展開了自己的podcast《Everybody’s Crazy》，罕見地走到鎂光燈下。

▲詹姆斯（左）與布琳森（右）從高中時期就展開交往，2011年新年前夕詹姆斯正式求婚成功，2人目前人目前育有3子。（圖／布琳森IG）
▲詹姆斯（左）與布琳森（右）從高中時期就展開交往，2011年新年前夕詹姆斯正式求婚成功，2人目前人目前育有3子。（圖／布琳森IG）
非裔法國擊劍選手萊福　妻子是大牌珠寶設計師

38歲的凱蒂是非裔法國擊劍選手萊福特（Enzo Lefort）的妻子，2人育有一名女兒。儘管丈夫已獲得4次歐洲團體冠軍和2次個人世界冠軍，但才華洋溢的凱蒂也絲毫不遜色，她創立了Kitesy Martin工作室，在巴黎製作客製化珠寶，過去還曾為巴黎世家（Balenciaga）、寶曼（Balmain），以及拉科斯特（Lacoste）等名牌工作。

▲非裔法國擊劍選手萊福特（右）的妻子凱蒂（左）為一名設計師，曾為巴黎世家、寶曼，以及拉科斯等名牌工作過。（圖／凱蒂IG）
▲非裔法國擊劍選手萊福特（右）的妻子凱蒂（左）為一名設計師，曾為巴黎世家、寶曼，以及拉科斯等名牌工作過。（圖／凱蒂IG）
與「小蜘蛛」艾瓦雷茲愛情長跑　女友費列羅曾是體育老師

被視為梅西的接班人的艾瓦雷茲（Julian Alvarez）十多年前便與女友費列羅交往。儘管2人中間一度分手，但後來重燃愛火，如今的感情十分穩定。據報導，費列羅過去曾在艾瓦雷茲的家鄉當過體育老師，還是一名曲棍球愛好者。隨著艾瓦雷茲轉而為曼城效力，她也跟隨男友一定居英國。

▲阿根廷足球運動員艾瓦雷茲（右）有「小蜘蛛」的稱號，與女友費列羅（左）2人中間一度分手，如今復合後感情甜蜜。（圖／費列羅IG）
▲阿根廷足球運動員艾瓦雷茲（右）有「小蜘蛛」的稱號，與女友費列羅（左）2人中間一度分手，如今復合後感情甜蜜。（圖／費列羅IG）
美國游泳健將墨菲的妻子　曾為金熊隊的賽艇選手

美國游泳健將墨菲（Ryan Murphy）曾在里約奧運會上獲得了三枚金牌，並在東京奧運上又奪得兩枚獎牌，與妻子康丁恩於2021年結婚。康丁恩過去曾是金熊隊的賽艇手，目前從事創意內容產業。曾在Nike和Allbirds工作，擔任全球廣告宣傳活動製作人。

▲美國游泳名將老婆康丁恩
▲美國游泳名將墨菲（右）的老婆康丁恩（左）曾是金熊隊的賽艇手，目前則從事創意內容產業。（圖／康丁恩IG）

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