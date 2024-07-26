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劉亞仁反駁性侵30歲男子！IG舊照遭控「暗示感太強烈」再惹議

▲劉亞仁公司發聲反駁性侵30歲男子！他IG舊照遭南韓網友指控「性暗示太強烈」，再度引發熱議。（圖／劉亞仁IG）
▲劉亞仁公司發聲反駁性侵30歲男子！他IG舊照遭南韓網友指控「性暗示太強烈」，再度引發熱議。（圖／劉亞仁IG）

記者洪生儒／綜合報導

南韓影帝劉亞仁在2023年時被爆「非法使用8款藥物」，讓他的形象受到重挫，演藝事業跌落谷底，染毒的案件日前才被檢方求刑4年，案件目前依然仍在審理。沒想到，劉亞仁今（26）日又被爆料涉嫌性侵30歲男子，對方指控劉亞仁在他睡覺時強硬進入體內。而劉亞仁的經紀公司也發聲反駁性侵一事「並非事實」，不過依然掀起網友熱烈討論，連劉亞仁過往在IG上發過的照片也被網友指稱「性暗示感太強」，甚至直言：「讓人看了想封鎖。」

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劉亞仁在26日被爆出捲入性侵案，他遭指控7月14日在龍山區某公寓裡面對一名熟睡的30歲男子性侵，男子睡醒發現自己被劉亞仁強行進入，馬上報警處理，目前警方也已經立案並展開調查，不過還沒傳喚劉亞仁到案說明，事件卻已經鬧上社會版面，引起南韓網友熱議。

▲南韓影帝劉亞仁在2023年時被爆「非法使用8款藥物」，讓他的形象受到重挫，演藝事業跌落谷底，沒想到在26日又被爆料涉嫌性侵30歲男子。（圖／劉亞仁IG）
▲南韓影帝劉亞仁在2023年時被爆「非法使用8款藥物」，讓他的形象受到重挫，演藝事業跌落谷底，沒想到在26日又被爆料涉嫌性侵30歲男子。（圖／劉亞仁IG）
針對劉亞仁被爆料性侵一事，他所屬的公司也發聲反駁「不是事實」，並且請求社會大眾別再對劉亞仁的私生活胡亂猜疑。目前性侵疑雲仍有待警方釐清，劉亞仁先前爆出染毒，如今又爆性侵，讓他的形象受到二度重創。

此外，南韓網友也在論壇發文討論他的事件，有網友以「奇特的劉亞仁IG」為題發文，指出劉亞仁IG上有許多性暗示強烈的照片，像是他只穿著四角褲躺在地上，把腳抬高然後臉仰角看鏡頭的照片，還有赤裸上身的照片，以及一些意義不明的照片，引發不少負面聲浪。

事實上，劉亞仁在去年爆出非法使用8款藥物，讓他演藝事業大受打擊，在24日才剛被檢方求刑4年有期徒刑，檢察官審理案件時強調：「劉亞仁利用自己的社會影響力試圖封口，還讓友人逃到海外，藐視司法，犯罪情節非常惡劣。」目前此案仍在進行審理。

▲▼南韓網友也在論壇發文討論劉亞仁的爭議事件，有網友指出劉亞仁IG上有許多性暗示強烈的照片，引發不少負面聲浪。（圖／劉亞仁IG）
▲▼南韓網友也在論壇發文討論劉亞仁的爭議事件，有網友指出劉亞仁IG上有許多性暗示強烈的照片，引發不少負面聲浪。（圖／劉亞仁IG）
 
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