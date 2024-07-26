劉亞仁反駁性侵30歲男子！IG舊照遭控「暗示感太強烈」再惹議

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針對劉亞仁被爆料性侵一事，他所屬的公司也發聲反駁「不是事實」，並且請求社會大眾別再對劉亞仁的私生活胡亂猜疑。目前性侵疑雲仍有待警方釐清，劉亞仁先前爆出染毒，如今又爆性侵，讓他的形象受到二度重創。
此外，南韓網友也在論壇發文討論他的事件，有網友以「奇特的劉亞仁IG」為題發文，指出劉亞仁IG上有許多性暗示強烈的照片，像是他只穿著四角褲躺在地上，把腳抬高然後臉仰角看鏡頭的照片，還有赤裸上身的照片，以及一些意義不明的照片，引發不少負面聲浪。
事實上，劉亞仁在去年爆出非法使用8款藥物，讓他演藝事業大受打擊，在24日才剛被檢方求刑4年有期徒刑，檢察官審理案件時強調：「劉亞仁利用自己的社會影響力試圖封口，還讓友人逃到海外，藐視司法，犯罪情節非常惡劣。」目前此案仍在進行審理。
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