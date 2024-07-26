高虹安上訴拚無罪！律師點出逆轉關鍵：需提出這有力事證才有機會
新竹市長高虹安涉嫌詐領立委助理費案，台北地方法院今天依貪污治罪條例等罪判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年。北院認定，高虹安犯罪所得11萬6514元，4人總計詐領12萬3128元。對此，員育法律事務所律師張方駿表示，貪污治罪條例第5條的法定刑是7年以上，且考量高虹安從頭到尾都否認犯罪的情形下，判處7年4個月有期徒刑，並不算過重；至於高虹安上訴想爭取無罪，須再提出其他如加班費的不同計算基礎等有力事證說服二審法官才有機會。
記者余祥／台北報導
台北地院認定高虹安、黃惠玟、陳奐宇、王郁文共同虛報或浮報助理酬金、加班費，構成貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務機會詐取財物罪及刑法第214條之使公務員登載不實罪，且高虹安依照地方制度法第78條第1項第1款規定須停職。
律師張方駿指出，法院是以黃惠玟、陳昱愷等人都對於浮報助理薪水及加班費都坦承認罪的基礎下，比對共同被告相互間的證詞、相關帳戶金流、勞資帳冊及發放明細等，得出高虹安等人主觀上仍具有利用職務機會詐取財物及不法所有意圖的結論。
張方駿說，依照貪污治罪條例第5條的法定刑是7年以上，且考量高虹安從頭到尾都否認犯罪的情形下，判處7年4個月有期徒刑，並不算過重；雖然本案尚未確定，高虹安仍可以上訴，但台北地院指出有罪的地方，並非毫無依據，因此高虹安上訴要爭取無罪，須再提出其他如加班費的不同計算基礎等有力事證說服二審法官才有機會。