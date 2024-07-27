依依離婚接受「X友關係」！小10歲對象見前夫條件怕養不活她

席琳狄翁大病初癒震撼唱奧運開幕　PTT鄉民掉雞皮：氣場有夠強大

▲席琳狄翁停工2年戰勝病魔，復出首秀獻給奧運開幕式，表演撼動人心。（圖／美聯社）
▲席琳狄翁停工2年戰勝病魔，復出首秀獻給奧運開幕式，表演撼動人心。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

巴黎奧運於台灣時間今（27）日凌晨舉辦開幕式，加拿大天后席琳狄翁（Céline Dion）罹患罕病「僵硬人症候群」後首度公開演出，她站在艾菲爾鐵塔獻唱法國歌后伊迪絲琵雅芙的金曲〈L'hymne à l'amour〉，對抗病魔一度失聲的她，重現昔日高亢又渾厚的嗓音，搭配一貫的大氣手勢，看直播的PTT鄉民起雞皮疙瘩，傻眼問：「不是生病嗎？怎麼那麼猛...」

我是廣告 請繼續往下閱讀
席琳狄翁2021年確診神經系統疾病「僵硬人症候群」（stiff-person syndrome，簡稱SPS），隔年對外宣布罹病，演藝事業全面暫停，直到今年2月才在葛萊美獎驚喜現身頒獎，日前她推出個人紀錄片，向世人揭露艱辛的抗病過程，如病發時會全身不受控的痙攣、僵硬、抽搐或疼痛，無法行走，發聲構造也因此受損，席琳狄翁示範自己倒嗓，形容像是被「被掐住喉嚨」，高音完全消失，只能發出「啊啊」的氣音。

▲席琳狄翁站上艾菲爾鐵塔表演，氣場全開。（圖／美聯社）
▲▼席琳狄翁力抗中樞神經系統、自體免疫疾病，霸氣站上艾菲爾鐵塔高歌，氣場全開。（圖／美聯社）
▲▼席琳狄翁站上艾菲爾鐵塔表演，氣場全開。（圖／美聯社）
沒想到，席琳狄翁在法國時間26日晚間的奧運開幕式壓軸登台，她梳乾淨包頭，化煙熏眼妝，穿一席銀白色流蘇曳地禮服，站在艾菲爾鐵塔2樓看台、奧運五環下高唱伊迪絲琵雅芙的著名香頌〈L'hymne à l'amour〉（愛之頌歌），歌聲一如往常激昂、游刃有餘，完全聽不出瑕疵，相當震撼人心。

PTT鄉民發文：「席琳狄翁是鬼嗎？剛剛那個現場演出真的嚇到窩（我）了！不是生病嗎？怎麼還表現的那麼完美啊？不只是聲音，搭配那些動作，散發出來的氣場有夠強大的，不愧是壓軸！」網友紛紛附和：「真的厲害」、「上古神獸等級的」、「她收尾真的讚到不行，整個唱出巴黎的浪漫」、「這才是真正的天后啊！」

▲席琳狄翁於奧運開幕式壓軸演出，現場表演震懾人心。（圖／美聯社）
▲席琳狄翁於奧運開幕式壓軸演出，現場表演震懾人心。（圖／美聯社）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

我在巴黎奧運／浪漫之都雨與淚！席琳狄翁天籟美聲唱出運動員精神

奧運現場／席琳狄翁完美獻聲！患僵硬人症後首度復出　夢回1996年

奧運開幕／戴資穎大雨中興致不減！IG發文：天氣不美、心情很美

巴黎奧運開幕了！中華隊「公認最大遺珠」是他：可惜錯失奪牌機會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代