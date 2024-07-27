席琳狄翁大病初癒震撼唱奧運開幕 PTT鄉民掉雞皮：氣場有夠強大
巴黎奧運於台灣時間今（27）日凌晨舉辦開幕式，加拿大天后席琳狄翁（Céline Dion）罹患罕病「僵硬人症候群」後首度公開演出，她站在艾菲爾鐵塔獻唱法國歌后伊迪絲琵雅芙的金曲〈L'hymne à l'amour〉，對抗病魔一度失聲的她，重現昔日高亢又渾厚的嗓音，搭配一貫的大氣手勢，看直播的PTT鄉民起雞皮疙瘩，傻眼問：「不是生病嗎？怎麼那麼猛...」
記者楊穎軒／綜合報導
席琳狄翁2021年確診神經系統疾病「僵硬人症候群」（stiff-person syndrome，簡稱SPS），隔年對外宣布罹病，演藝事業全面暫停，直到今年2月才在葛萊美獎驚喜現身頒獎，日前她推出個人紀錄片，向世人揭露艱辛的抗病過程，如病發時會全身不受控的痙攣、僵硬、抽搐或疼痛，無法行走，發聲構造也因此受損，席琳狄翁示範自己倒嗓，形容像是被「被掐住喉嚨」，高音完全消失，只能發出「啊啊」的氣音。
沒想到，席琳狄翁在法國時間26日晚間的奧運開幕式壓軸登台，她梳乾淨包頭，化煙熏眼妝，穿一席銀白色流蘇曳地禮服，站在艾菲爾鐵塔2樓看台、奧運五環下高唱伊迪絲琵雅芙的著名香頌〈L'hymne à l'amour〉（愛之頌歌），歌聲一如往常激昂、游刃有餘，完全聽不出瑕疵，相當震撼人心。
PTT鄉民發文：「席琳狄翁是鬼嗎？剛剛那個現場演出真的嚇到窩（我）了！不是生病嗎？怎麼還表現的那麼完美啊？不只是聲音，搭配那些動作，散發出來的氣場有夠強大的，不愧是壓軸！」網友紛紛附和：「真的厲害」、「上古神獸等級的」、「她收尾真的讚到不行，整個唱出巴黎的浪漫」、「這才是真正的天后啊！」