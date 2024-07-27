Lady Gaga巴黎奧運性感開幕！飆唱〈我的羽毛〉 粉絲驚：又胖了
2024巴黎奧運盛大展開，吸引全球體育迷關注，而法國巴黎有著藝術之都的美名，今年的開幕儀式與往年的幾屆相比別具特色，在開幕表演的部分，主辦方也是保密到家，直到第一位參與開幕演出的藝人女神卡卡（Lady Gaga）身穿黑色緊身短禮服突然現身場邊，搭配伴舞們舉著超大粉色羽毛，以歌曲〈我的羽毛〉揭開序幕，不過女神卡卡的體態似乎變得比較圓潤，掀起網友熱議。
記者洪生儒／綜合報導
巴黎奧運在台灣時間27日凌晨盛大展開，參與演出的陣容和先前在網路上流傳的一樣，由女神卡卡在塞納河畔揭開序幕，而席琳狄翁（Celine Dion）壓軸演出。雖然巴黎下雨，但女神卡卡依然以粉色羽毛搭配黑色緊身短禮服登場，女神卡卡一邊演唱〈Mon Truc en Plumes〉（我的羽毛）一邊俏皮跳舞，讓開幕活動充滿歡樂的氛圍，不過女神卡卡的身材似乎變得比較圓潤，有不少網友看了直播之後，都表示：「卡卡是不是變胖」、「Lady Gaga看起來好像又變胖了」、「她不是之前還瘦瘦的嗎？」、「會不會是衣服的問題。」
女神卡卡在演出後，也在社群發文寫下自己的心情：「雖然我不是法國的藝術家，但我一直與法國人和法國的音樂人有著特殊的聯繫，我想創作一場能溫暖法國、頌揚法國藝術與音樂的表演。」女神卡卡也感謝法國的每個人，「感謝你們歡迎我來到你們國家，讓我可以為你們唱歌，我永遠不會忘記這份禮物。」最後女神卡卡也為參加奧運的選手們加油打氣。
而在聖火點燃的熱氣球升空後，席琳狄翁也身穿華麗流蘇白禮服登場，演唱已故法國傳奇女歌手Edith Piaf的名曲〈L'hymne à l'amour〉（愛的讚歌），她以高亢嘹亮的歌聲，完美詮釋這首歌曲，情緒相當飽滿，讓人聽了之後都感到震撼不已。