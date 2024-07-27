名家論壇》黃創夏／「逼辭高虹安」將全面啟動

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「花費於與職務無關的私人支出」就是貪汙，還有先前收押鄭文燦、起訴楊文科的關鍵字是「實質影響力」，這兩個心證標準也宣告了，在即將全面啟動的大肅貪與大告發時代，過去政客所擅長的「金流斷點」、「白手套」、「影武者」手法，恐都無法再度奏效。
此時此刻，相信許許多多的朝野政客，內心都會因此忐忑不安，不知道司法之鞭下一鞭會打向誰？
在此同時，高虹安還會有更忐忑不安的政治風暴纏身，就是雖然依法高虹安一審貪汙有罪已被「停職」，但依然保有新竹市長的法定身分，至於是否被「解職」、免除新竹市長身分，還要等二審判決，至少還有一年半載以上的時間。
但綠藍白和時代力量，各方政治勢力，都已經紛紛啟動要高虹安「自我了斷」，主動請辭之政治算計。
所有算計的核心，都是「2024年12月25日」這一個關鍵日期，依法若在這日期之前，高虹安被免除新竹市長，必須在三個月之內進行補選，若在這個日子之後才被免除新竹市長身分，將由內政部直接指定代理市長。
這個日子只有不到五個月，過去的實務經驗當中，幾乎不可能會有二審結論，而以目前一審的審判心證和證據，高虹安二審改判無罪的機會相對小，因此在民進黨的最佳利益而言，當然是靜待二審判決，屆時由內政部指派代理市長，正好可以提前部署2026年的選舉布局和人選，提前掌握新竹市。
但民進黨也有壓力，特別是新竹市的「青鳥」，更希望給高虹安再一份「政治判決」，發動罷免的聲浪不歇，更想要搶在二審判決之前，就趕高虹安離開新竹市；另一方面，時代力量比較多人物都和新竹市有淵源，他們也希望高虹安12月25日前就離職，讓新竹市有場補選，時代力量也可以投入選舉，爭取生存空間。
正因為如此，民進黨就不得不表面呼應青鳥的心願，也不必和時代力量起衝突，只有盤算一個罷免的啟動到能夠投票至少要有十個月，反正屆時已經過了2024年12月25日這個關鍵日期，都是內政部指派代理市長，現在讓逼高虹安主動請辭的聲浪發洩發洩，也無妨。
民進黨可能是虛應故事，國民黨可就是認真考慮逼退高虹安了，因為只要在12月25日前能逼高虹安請辭，國民黨目前在新竹市的基層力量，在短暫的補選期間最有勝算奪下新竹市，只要在補選奪下了新竹市，也等於是鞏固2026新竹市、依然是國民黨盤中物的定心丸。
更重要的是，可以把逼退高虹安和補選，當成國民黨擋住「大罷免浪潮」的擋土牆，以高虹安的聲量強度，以及在網路上的仇恨值，都遠遠超過謝國樑，如果在新竹可以鬧到風風火火，話題焦點和注意力都可以讓基隆市的罷免被冷卻、被減少關注。
如果能夠以高虹安當成擋土牆，穩住基隆市的罷免運動，那麼大罷免運動就會勢弱，明年2月1日以後的立委罷免運動，就沒有這麼大壓力了！
至於民眾黨，當然希望高虹安暫時先撐住，讓目前代理的副市長邱臣遠多代理一些時日，協助民眾黨在新竹市紮根更深，然後，就可以變成和國民黨重啟藍白合的談判籌碼。
各方勢力都把高虹安當成是賭盤上的籌碼，對於一向自負處世的高虹安真是情何以堪？不過回顧她這個大數據專家，過往對待她辦公室內的那些小助理的手法，又讓人忍不住想到林耕仁在一審判決出爐後的臉書：「天道輪迴」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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