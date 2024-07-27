席琳狄翁奧運開唱「全場看哭」！遭爆收6千萬酬勞 官方曝光真相
▲席琳狄翁奧運開幕式獻唱「全場看到哭」！遭爆收6千萬酬勞，官方發聲曝真相。（圖／席琳狄翁IG、奧運官方IG）
記者
洪生儒／綜合報導
｜ 2024-07-27 10:39:34 2024-07-27 11:26:15
美聲天后席琳狄翁（Céline Dion）在2021年時，因為罹患罕見疾病「僵硬人症候群（SPS）」，導致她的演藝事業大受影響，她也曾以紀錄片形式公開癲癇發作的震撼畫面，讓許多粉絲們看了都感到相當心疼與不捨。如今巴黎奧運盛大展開，席琳狄翁在壓軸驚喜登場獻唱經典名曲〈L'hymne à l'amour〉，歌聲震撼全場，連轉播主持人凱莉克萊森（Kelly Clarkson）都看到落淚。而外傳席琳狄翁以高達200萬美元（約新台幣6541萬）的唱酬接下演出，奧運官方也針對此謠傳發聲回應。
2024巴黎奧運開幕吸引全球關注，全球粉絲見到歌手席琳狄翁堅強抵抗病魔後再度登台，都感動不已，就連擔任主持人的美國歌手凱莉克萊森都邊看轉播邊落淚表示：「真的說不出話來，真的很美！那些不知道她的故事跟她經歷過什麼的人，不曉得她克服了多少困難，她可以有這樣的時刻，真的非常了不起。」 而外界瘋傳席琳狄翁是以高達200萬美元（約新台幣6541萬）接下巴黎奧運開幕式演出，不過根據《Page Six》報導，奧運官方針對謠言出面回應表示：「2024年巴黎奧運開幕式的表演者不會獲得演出費，他們答應演出，反映了他們希望成為法國和體育界歷史性事件裡的一部分的願望。」 ▲巴黎奧運盛大展開，席琳狄翁在壓軸驚喜登場獻唱經典名曲〈L'hymne à l'amour〉，歌聲震撼全場，連轉播主持人凱莉克萊森（Kelly Clarkson）都看到落淚。（圖／奧運官方IG）
事實上，席琳狄翁上一次登上奧運舞台，是在1996年亞特蘭大奧運的開幕典禮，當時她演唱〈The Power Of The Dream〉也是廣受好評。不過，席琳狄翁在2021年因為罹患「僵硬人症候群（SPS）」，不得不全面暫停演藝事業，直到今年4月受訪時，她透露自己每週鍛鍊5天，正在準備復出，「我選擇用我的全身與心，從頭到腳與醫療團隊共同努力，我的目標是再次看到艾菲爾鐵塔。」
▲▼外界瘋傳席琳狄翁是以高達200萬美元（約新台幣6541萬）接下巴黎奧運開幕式演出，奧運官方也針對謠言出面回應：「2024年巴黎奧運開幕式的表演者不會獲得演出費，他們答應演出，反映了他們希望成為法國和體育界歷史性事件裡的一部分的願望。」（圖／奧運官方IG）