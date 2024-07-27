林秉聖中選！CBA浙江廣廈首輪第4順位選他　隊史第4位台灣球員

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林秉聖這幾年在國內職籃相當活躍，過去曾幫助新北中信特攻奪冠，上賽季則效力於戰神隊，並且在季後賽斬斷老東家衛冕之路，他的防守能力深獲肯定，持球進攻表現也有所提升，今年夏天挑戰CBA一舉成功。
27歲的林秉聖也成為繼林志傑、劉錚、吴岱豪之後，第4位廣廈來自台灣的球員。上季他在T1聯盟出賽23場，場均出賽28分鐘，可貢獻15.4分4.3籃板3.5助攻2.6抄截，三分球命中率34.5%。
林秉聖防守功力在線 中媒也讚賞
《網易體育》點評林秉聖，認為他具有「基本功紮實，球場視野開闊，突破速度快，具備不錯的投射能力」等優點，同時既可以擔任一號位組織，也可以在雙後衛的陣容中打無球，與廣廈隊的體系十分相容。
同時該中媒也特別指出林秉聖在防守端的能力，稱讚他：「單兵防守壓迫性十足，搶斷（抄截）時機準確，協防意識出色，曾當選T1聯賽最佳防守球員、搶斷王，併兩次入選T1聯賽最佳防守陣容一陣。」直言他的加盟，應該能提升廣廈的陣容深度，為球隊分擔後場攻防兩端的壓力。
蔡宸綱確定不去CBA 匯流國內打職籃
除了林秉聖之外，世新大學好手陳將双被南京以第8順位選中，而已經被台灣職籃TPBL新竹御嵿攻城獅選中的蔡宸綱則被山西隊以第9順位選中。此前蔡宸綱在TPBL選秀結束後受訪時表示自己會留在國內打球，而攻城獅GM稍早接受《NOWnews》訪問時也確認他會加盟球隊，近日內會官宣。