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林秉聖中選！CBA浙江廣廈首輪第4順位選他　隊史第4位台灣球員

▲臺北戰神林秉聖西進挑戰CBA，行使旅外條款獲得台新戰神同意，他今天也順利在2024CBA選秀大會上被浙江廣廈隊今年以首輪第4號簽選中。（圖／T1提供）
▲臺北戰神林秉聖西進挑戰CBA，行使旅外條款獲得台新戰神同意，他今天也順利在2024CBA選秀大會上被浙江廣廈隊今年以首輪第4號簽選中。（圖／T1提供）

記者黃建霖/綜合報導

2024CBA選秀大會今（27）日舉行，過去有多名台灣球員效力過的浙江廣廈隊今年以首輪第4號簽選中前T1聯盟臺北台新戰神後衛林秉聖，他也成為第3位來自台灣的廣廈球員。而在選秀大會上中選，也意味著他將告別寶島籃壇，再次前往對岸挑戰。另外，陳將双第8順位中選，蔡宸綱則是第9順位。

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林秉聖在T1發光　終於獲得CBA肯定

林秉聖這幾年在國內職籃相當活躍，過去曾幫助新北中信特攻奪冠，上賽季則效力於戰神隊，並且在季後賽斬斷老東家衛冕之路，他的防守能力深獲肯定，持球進攻表現也有所提升，今年夏天挑戰CBA一舉成功。

27歲的林秉聖也成為繼林志傑、劉錚、吴岱豪之後，第4位廣廈來自台灣的球員。上季他在T1聯盟出賽23場，場均出賽28分鐘，可貢獻15.4分4.3籃板3.5助攻2.6抄截，三分球命中率34.5%。

林秉聖防守功力在線　中媒也讚賞

《網易體育》點評林秉聖，認為他具有「基本功紮實，球場視野開闊，突破速度快，具備不錯的投射能力」等優點，同時既可以擔任一號位組織，也可以在雙後衛的陣容中打無球，與廣廈隊的體系十分相容。

同時該中媒也特別指出林秉聖在防守端的能力，稱讚他：「單兵防守壓迫性十足，搶斷（抄截）時機準確，協防意識出色，曾當選T1聯賽最佳防守球員、搶斷王，併兩次入選T1聯賽最佳防守陣容一陣。」直言他的加盟，應該能提升廣廈的陣容深度，為球隊分擔後場攻防兩端的壓力。

蔡宸綱確定不去CBA　匯流國內打職籃

除了林秉聖之外，世新大學好手陳將双被南京以第8順位選中，而已經被台灣職籃TPBL新竹御嵿攻城獅選中的蔡宸綱則被山西隊以第9順位選中。此前蔡宸綱在TPBL選秀結束後受訪時表示自己會留在國內打球，而攻城獅GM稍早接受《NOWnews》訪問時也確認他會加盟球隊，近日內會官宣。

▲UBA世新大學陳將双已報名TPBL選秀，且傳出有可能投入中國CBA選秀。（圖／記者朱永強攝）
▲世新大學好手陳將双被南京以第8順位選中。（圖／記者朱永強攝）
▲健行蔡宸綱24分11籃板。（圖／大專體總提供）
▲蔡宸綱則被山西隊以第9順位選中。（圖／大專體總提供）

林秉聖確定參加CBA選秀！行使旅外條款獲同意　台新戰神送祝福

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