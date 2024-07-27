Red Velvet瑟琪多待高雄2天！猛嗑美食「認證1物必吃」：好想再去
南韓人氣女團Red Velvet在13日飛到台灣參加《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》演唱會的演出，而成員瑟琪在演唱會結束之後，留在台灣多玩了2天才離開，並將自己在台灣旅遊的過程拍攝記錄下來。瑟琪的個人Vlog於昨（26）日上線後，她更透過社群上發文直言：「有太多太多好吃的東西了～好想要再去。」吸引大批粉絲朝聖影片。
記者洪生儒／綜合報導
瑟琪在高雄拼盤演唱會結束之後，特地在高雄多待了2天的時間，在當地旅遊並好好享受當地的美食，她在前往第一站的餐廳時，非常認真地拍照並努力翻譯，用中文說出「我要點餐」，然後盡情的享用燒賣、煎餃跟酸辣湯，吃到美味的食物還會瞪大眼睛稱讚，整個人散發滿滿的可愛氣息，接著又前進知名冰店爽吃芒果冰。
瑟琪除了享受美食之外，也到了高雄駁二特區走走逛逛，當她得知原來自己逛到的市集是只有每週日才會有的時候，還笑說自己真的很幸運，接著在買飲料時遇到了粉絲，獲得免費招待的飲料，逛夜市時又遇到粉絲，被推薦了許多好吃的夜市美食，讓她感到非常開心。
而瑟琪到了夜市之後，也吃了各式各樣的在地小吃，包含了雞排、蛤蜊湯、香腸、海鮮麵等，她還不忘大力稱讚雞排，更直呼「雞排是首選」，推薦所有南韓的歌迷有到高雄的話，一定要吃看看雞排。隔天又繼續吃了牛肉麵跟其他美味的餐廳料理，可以感受到瑟琪這趟旅程非常地充實且充滿飽足感。瑟琪也在Vlog上線之後，在自己的IG上發文分享，並寫道：「有太多太多好吃的東西了～想再去！」、「真的是爆食之旅。」