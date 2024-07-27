加州野火爆發！男將著火車輛推入山谷後被捕 面臨縱火起訴
美國加州在當地時間25日晚間爆發野火，火勢一發不可收拾，迄今已經燒毀30萬7千英畝土地，當局投入2400位消防員進行滅火工作，但至今火勢控制率仍為0。加州州長紐森（Gavin Newsom）已宣布遭野火肆掠的巴特縣（Butte）和特哈馬縣（Tehama）進入緊急狀態。一位42歲男子因為將一輛著火的轎車推入山谷而被逮捕，他被認為可能是野火爆發的罪魁禍首，檢方考慮以縱火罪起訴他。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，雖然才爆發不久，但是這場快速蔓延的大火已經是加州史上第8大野火，由於目前火勢仍未受到控制，恐怕還會繼續擴大，現在已知有134座建築物被燒毀，另外有高達4200座建築物處在野火可能蔓延的高風險區域。
加州消防局的打火指揮官希伊（Billy See）表示，火勢以每小時4～5000英畝的速度蔓延，不過風勢預計將在夜間減弱，且當地空氣預計將變得較為潮濕，有利於消防員滅火。
42歲男子史托特（Ronnie Dean Stout）因為將著火的轎車推入山谷而被逮捕，檢方表示有目擊民眾作證，看見史托特將車推入山谷後造成火勢，史托特接著再混入人群中撤離。檢方正考慮以縱火罪起訴史托特，但這起野火爆發的原因是否完全能夠歸責於史托特，還要進一步調查釐清。
目前這起野火已迫使至少4000位民眾撤離，許多居民回憶起2018年造成85人死亡的坎普野火（Camp Fire）。一位撤離居民弗格森（Tim Ferguson）表示，自己的家園正處於被火舌吞噬的邊緣，但他什麼事也做不了，只能祈禱火不要燒過來。另位撤離居民施韋恩（Lauri Schwein）表示，唯一能做的就是收拾行李，「帶上我的狗和貓離開」，然後等著看火勢會如何發展。當地官員表示，人們需要一段時間才能被允許返回家園，目前還無法給出確定時程表。