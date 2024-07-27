比特幣或成美選最大贏家？川普已表態支持 賀錦麗也比拜登更開放
美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為最有可能接棒出征的人選，不僅讓整個美國大選出現顛覆性變化，影響更遍及許多領域，比如說比特幣（Bitcoin）。川普（Donald Trump）之前已明確表態支持比特幣，並批評拜登政府對比特幣施加管制，然而出身加州的賀錦麗，對待加密貨幣的態度很可能比拜登更開放，也讓川普爭取加密貨幣社群支持的計畫生變。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《NBC》報導，由於川普已表態對比特幣的支持，加密貨幣社群也倒向支持川普，在許多加密貨幣集會活動上都能看見共和黨政治人物的身影，然而如今這樣的景象正在發生變化。
矽谷知名富豪庫本（Mark Cuban）表示，賀錦麗陣營的人士對加密貨幣的態度比拜登陣營更加開放。有些加密貨幣社群人士透露，原本已經決定支持川普，但是對川普的支持僅是基於川普支持加幣貨幣、而非「出於良心」，如今可能有另外一個選擇，他們將重新考慮支持對象。
根據《Politico》報導，拜登退選打亂川普的計畫，川普本想透過拉攏加密貨幣社群來拓展募款財源，但賀錦麗帶來了全新挑戰。事實上，賀錦麗尚未公開表態對於加密貨幣的立場，但她來自加州的出身背景加上較為年輕，許多加密貨幣社群樂觀認為賀錦麗能夠轉向支持他們。
然而，也有民主黨人認為賀錦麗應該延續拜登路線，加強對加密貨幣的管制。賀錦麗何時以及會如何表達自己對於加密貨幣的立場，可能也會影響矽谷人士以及加密貨幣社群在這次美國大選中扮演的角色。