奧運拳擊／吳詩儀5:0擊敗世錦賽銅牌南韓吳妍智！輕鬆晉級16強
吳詩儀贏了！巴黎奧運女子60公斤級拳擊賽首輪，台灣女將吳詩儀扳倒世錦賽銅牌得主，韓國名將吳妍智，一口氣晉級16強。本屆中華拳擊隊共有6人取得巴黎奧運資格，女子隊有黃筱雯、吳詩儀、林郁婷、陳念琴，以及男子隊的甘家葳、賴主恩。黃筱雯今（27）日打頭陣，漂亮戰勝蒙特內哥羅選手Bojana Gojkovic，晚間第二場吳詩儀也以5:0擊敗南韓名將吳妍智，中華拳擊隊一口氣開出紅盤。
記者吳政紘/綜合報導
天才少女出頭天！ 吳詩儀是台灣希望
中華拳擊隊今晚第二位登場的是「天才少女」吳詩儀，對手是南韓名將吳妍智，她生涯拿過2018年雅加達亞運金牌，且擁有3面亞錦賽金牌，並在去年世錦賽拿下銅牌。
面對如此強大的敵人，吳詩儀找出克敵制勝的方法，前兩回合的分數都獲得裁判青睞，最後也成功扳倒強敵，闖進16強。中華隊這次「拳擊四金釵」陳念琴、吳詩儀、林郁婷和黃筱雯，已經有兩位晉級，接下來比賽，也令人期待。
吳詩儀小檔案：
姓名：吳詩儀
項目：拳擊女子60公斤級
年齡: 1998年4月27日（26歲）
身高體重:172公分60公斤
重要國際賽成績：
2019曼谷亞錦賽女子60公斤級銀牌
2022安曼亞錦賽女子60公斤級銅牌
2022杭州亞運女子60公斤級銅牌