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自然包括人類嗎？環團促字典修改自然定義：人非自然的想法很危險

▲人類是生活在大自然之間，又或者人們本身就是自然的一部分呢？根據《牛津英語字典（OED）》對自然（nature）的簡單解釋，自然不包括人類和人類創造物，英國環保團體呼籲牛津字典修改對於自然的定義。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲人類是生活在大自然之間，又或者人們本身就是自然的一部分呢？根據《牛津英語字典（OED）》對自然（nature）的簡單解釋，自然不包括人類和人類創造物，英國環保團體呼籲牛津字典修改對於自然的定義。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

人類是生活在大自然之間，又或者人們本身就是自然的一部分呢？或許你覺得這問題的答案並不重要，但是英國環保團體人士卻不這麼認為，根據《牛津英語字典（OED）》對自然（nature）的簡單解釋，自然不包括人類和人類創造物，環保人士表示，將人類與自然分開的想法，就是導致今日地球環境不斷遭到人類破壞的根源，呼籲牛津字典修改定義，而牛津字典也予以回應。

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根據《衛報》報導，《牛津英語字典》對自然的簡單解釋如下，「自然是物質世界的現象；特別是植物、動物和地球本身的其他特徵和產品，而不是人類和人類創造物」。環團人士葛姆雷（Frieda Gormley）表示，自己第一次看到字典這段關於自然的定義時，感到「無比震驚和悲傷」。

葛姆雷認為，如果人們覺得自己與自然是分離的，我們又怎麼會在行動時真正考慮自然？這個定義造就今日人們的世界觀，而這樣的世界觀正是讓地球處於各種環境危機的根源之一。

▲環保人士認為，人們覺得自己與自然是分離的，這樣的世界觀正是讓地球處於各種環境危機的根源之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲環保人士認為，人們覺得自己與自然是分離的，這樣的世界觀正是讓地球處於各種環境危機的根源之一。（示意圖／翻攝自Pixabay）
其實不只《牛津英語字典》，大部分的字典都將自然定義為與人類和人類創造物分離且對立的東西，因此葛姆雷決定發起一項運動，主旨就在改寫自然的定義，希望讓人類重新回歸成為自然內的一份子。葛姆雷強調，人類本來就是自然的一部分，就像任何其他動物或植物一樣。

雷丁大學（University of Reading）的生態學教授奧立佛（Tom Oliver）表示，將人類想像成與自然分離的概念已經有數千年歷史，擁有深厚的哲學文化根源，但從科學的角度來看，人體內擁有大量的細菌，人類是由自身的DNA與體內細菌的DNA結合而成，人類的細胞不斷在更新與代謝，人類與所處環境的每一次交互，無論是嗅覺或是觸摸，都會立即且深刻地影響我們大腦的運作，因此從科學角度來看，人類與自然是深深交織在一起的。

對於葛姆雷修正自然定義的倡議，《牛津英語字典》的編篡者麥可費瑟（Fiona McPherson）表示，事實上一個字的定義不是由字典決定的，是由人們如何使用它來決定的，「我們觀察人們是如何使用自然這個字，並因此給出它的定義與解釋。」

不過，麥可費瑟也指出，《牛津英語字典》的詳細版內容中，對於自然的定義與解釋非常廣泛與複雜，在詳細版的定義中，自然也包括了人類和宇宙。麥可費瑟表示，在接到葛姆雷聯繫後，他們決定特別開放自然的詳細解釋，讓所有使用者都能查閱，這通常是付費才能解鎖的功能。

對於環保人士來說，這或許能算是部分的勝利。但就像麥可費瑟所說，真正的關鍵不是字典如何定義，而是人們如何使用這個字。葛姆雷表示，他們將繼續推動各界作家、藝術家和思想家接受更廣泛的自然定義，希望最終能改變大多數人的看法。葛姆雷透露，「這場運動已經播下了很多改變的種子，在這過程中，連我自己的觀點也發生了些許變化」。

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