奧運開幕全紀錄／大雨來襲！中華隊淋雨登場　巴黎經典畫面一次看

奧運籃球／美國夢幻隊今碰上強敵塞爾維亞　主帥Kerr透露大好消息

▲美國球星Kevin Durant已參與訓練和對抗賽，有機會提前回歸。（圖／美聯社／達志穎像）
▲美國球星Kevin Durant已參與訓練和對抗賽，有機會提前回歸。（圖／美聯社／達志穎像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

備受矚目的美國夢幻隊今(28)日將在小組賽首戰碰上塞爾維亞，賽前傳來好消息，所有傷兵包括Joel Embiid、Anthony Davis和Kevin Durant都可望歸隊。主帥Steve Kerr說，「對於球員的狀態很有信心，相信能全員皆兵。

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Joel Embiid因病缺席了前日的訓練，而Anthony Davis則缺席多天的練習，Kevin Durant則因小腿受傷錯過了所有五場熱身賽，原本外界預期，美國夢幻隊可能因傷兵影響戰力。

不過Kerr透露，「Kevin Durant參加了球隊的對抗賽，且訓練的感覺也很不錯，但還是會持續觀察他的狀況，目前還不確定能不能先發。」

▲巴黎奧運美國男籃先發陣容大致底定，最後一個先發名額將由Anthony Davis與Kawhi Leonard共同競爭，其中LeBron James將在這套陣容中擔任組織球隊的任務，Stephen Curry將以無球進攻為主。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運美國男籃先發陣容大致底定，最後一個先發名額將由Anthony Davis與Kawhi Leonard共同競爭，其中LeBron James將在這套陣容中擔任組織球隊的任務，Stephen Curry將以無球進攻為主。（圖／美聯社／達志影像）
夢幻隊被看好能摘金  加國成最大威脅

雖然美國隊在熱身賽表現平平，沒有展現出宰制力，但外國媒體仍一致看好美國夢幻隊能奪下金牌，最大的對手將是加拿大和塞爾維亞。

小組賽首場比賽，塞爾維亞和美國兩強將提前對決，根據《台灣運彩》的盤口顯示，美國隊有機會大勝過盤，開出美國隊讓13.5分的盤口。而《球王體育賽事inplayZ》的資訊顯示，彩迷有超過9成的人看好美國隊能夠贏球。

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