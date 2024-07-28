Energy開唱台下好亂！「觀眾向前擠站椅子上」遭批：鯉魚們不累嗎
「最殺舞蹈男團」Energy昨（27）日攻上小巨蛋開唱，睽違19年復出的第一場大型演出，門票開賣即秒殺，驗證5個40歲的大男人魅力依舊。Toro昨日還一度淚灑舞台，整場演唱會氣氛歡樂又感動，不過有歌迷錄到台下亂象，搖滾區歌迷不但離開座位上亂跑，還有人直接站在椅子上，讓網友無奈表示「鯉魚們你們跑來跑去不累嗎？」
記者薛羽彤／綜合報導
Energy昨日登上小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，一出場帶來〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈Ra Men Song〉等多首夯曲。當唱到〈我們〉時，因為當時年錄製歌曲時Toro已經退團，因此他本來不想唱這首歌，邊說邊落下男兒淚：「那時候練這首歌，有人問我唱哪邊，但我沒有唱，感覺有點奇怪。」阿弟暖心安慰表示，這首歌本來都少了一個人的聲音，但現在終於回來了，讓現場氣氛變得相當感人。
台上表演精彩氣氛溫馨，沒想到台下搖滾區卻亂成一片，有觀眾拍下搖滾區的畫面PO上Threads發文抱怨，「好久沒有遇到台下素質這麼差的演唱會了！鯉魚們你們跑來跑去不累嗎？」只見搖滾區的觀眾離開座位擠到舞台邊，還有人直接站在椅子上舉著文宣紙應援，觀眾也痛批工作人員也沒制止，原PO傻眼表示整場演唱會都是這樣，宛如「餵魚區」。
影片一出後，也釣出不少現場觀眾氣炸回應，「真的，而且台上講話台下一直在喊哭出來，到底在喊三小？尊重表演者很難嗎」、「有夠誇張的，沒遇過這樣看演唱會的耶」、「站在椅子上的那群，整場都很鬧。我自首，也是後來跟著當鯉魚的人了，一開始也是乖乖坐著，結果什麼都看不到，第一次看座位的搖滾區，所以以為這樣是ok的（下跪」、「好險我在三樓，話說從樓上看下去，衝上去的那群看起來好像喪屍。」