今日廣場／水利工程生效，台南守住半導體聚落

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例如2009年莫拉克風災時，當時仁德的太乙工業區幾乎整個淹沒，部分廠房連二樓都遭殃，仁德交流道一度封閉，許多貨車直接停擺在工業區。但今年降雨達到單日1300毫米以上，太乙工業區卻絲毫不受影響，原因就是前瞻治水預算投入三爺宮溪的整治，並搭配市府在各橋樑瓶頸段的拓寬，以及抽水站的設置，使歸仁、仁德、永康一帶不再受水患所苦。
許多跟筆者一樣，十年前曾在台南工作的人，都聽過「崑山水上樂園」、「華醫游泳池」的說法，因為永康仁德一帶在古代叫做鯽魚潭，國民黨時期錯誤的都市計畫變成人口稠密區，幸好民進黨執政後投入數十億的預算，興建滯洪池與抽水站，並把台南雨水下水道的長度擴大到六都第一長，所以遇到極端氣候才能迅速退水。崑山科大與中華醫事兩所學校的外宿學生，豪雨期間再也不必自備泳具出門。
聽一名在南科工作的資深友人說，半導體業最重視供應鏈的穩定，早年曾文溪水暴漲，莫拉克風災期間連省道都淹沒，當年部分從業人員一度不敢在南科周遭居住。近幾年陸續完成蘇厝滯洪池，與南科多處滯洪池串連計畫，整個基地和周遭居住區就很少積水不退。台南治水的改善，讓業內對南科三期的開發有信心，目前園區84.5公頃同步開放和建廠，已經有7成以上進駐率，包括AI伺服器大廠緯穎，半導體設備業者帆宣都已在建廠，可見業者對台南的信心。
有北部立委質疑南部治水成效，暗示前瞻預算不知道花到哪裡去，筆者認為這種說法對辛苦的水利人員相當不公平，也與南部業者的感受大相逕庭。如果真的有心改善南部水利，請北部立委比照1980年代台北防洪計畫，以中央全額1150億的預算投入，全面改善南部防洪標準。目前從嘉義、台南到高雄、屏東一帶，是東亞先進製程最密集的地方，值得繼續投入治水預算，促進南北發展平衡。
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