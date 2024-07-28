獨家／唐治平吐「再看一次遺體」就認屍 曝打算用母壽險做這件事
男星唐治平的母親6月3日被發現陳屍在自家頂樓，事發至今已經1個半月，唐治平一直不認為母親過世，雖然齒模檢驗結果顯示那就是唐母，但唐治平說母親早就都戴假牙了，懷疑齒模檢驗真偽，本月23日他也赴士林地檢署出庭作證，但依舊沒有簽署相驗屍體證明書，《NOWnews今日新聞》記者致電唐治平，他表示明（29）日會到新北市立殯儀館，決定再看一次遺體，並透露會將母親的壽險拿來還債。
記者李欣容／台北報導
唐治平曾因遺體長得不像媽媽，以及亡者穿著風格不像媽媽而拒絕認屍，事後經過齒模比對確認身分，不過唐治平仍懷疑齒模真偽，認為媽媽都已經戴假牙了，而且結果出爐不事先告訴他，而事先告知媒體，此事讓他不悅。23日到士林地檢署出庭，依舊沒有認屍，但他表示會在29日到板橋殯儀館再看一次遺體，雖仍不認為那是媽媽，但仍會簽字領走遺體，無奈說，「我簽了，他們應該就會給我死亡證明，我就可以領壽險。」
對於媽媽後事，唐治平表示一切從簡，「後事我不太在乎，我爸在泰國也是燒成灰，灑在海裡，我覺得法鼓山不錯。」至於母親的壽險會用在哪？唐治平說，「我現在很模糊，因為我有跟人壽借款，前幾年工作不太好，我母親新聞出來後，也沒有工作，他們擔心我精神狀況，好幾萬收入都沒有了，所以我覺得，明天大概是解決所有事的非常好的時間，因為認了我媽死亡，就是把我媽的東西丟一丟，搬家的事情處理一下，留下來的珠寶、結婚鑽戒賣掉。」
唐治平坦言，因為母親過世的事情讓他瞬間變成「巨星」，他希望等事情告一段落，約媒體見面吃飯，聊點開心的事情，問起會不會留在台灣發展？唐治平表示對台灣演藝圈失望，酬勞少拍的東西也還好，倒是想往大陸和歐美發展，但仍會住在台灣。