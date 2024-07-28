Energy站小巨蛋舞台掀轟動！粉絲點名2成員是「雙帥」 敲碗組CP
超殺男團Energy於昨（27）日於台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，當時門票一售出就被秒殺，可見他們的高人氣，而Energy昨天在舞台上的演出更是精彩，不僅連唱多首經典歌曲，電流光柱舞台更突顯Energy的帥氣。就有粉絲在Threads指出，成員坤達和Toro是她心目中的「雙帥」，讓其他網友敲碗兩人組CP。
記者施以慧／綜合報導
粉絲在Threads上透露自己昨天前往小巨蛋參加演唱會的感想，並發出坤達唱歌時，LED屏幕顯示Toro的畫面，「等待22年，終於站上小巨蛋，二刷彼此的青春，最愛最愛的雙帥，有一種友誼叫Toro加坤達。」
沒想到貼文一出引發熱議，一方面是該粉絲拍攝的畫面實在太唯美，另一方面是兩人的話題度真的超高，讓網友直呼：「這幕真的好可愛」、「這段超可愛」這角度超讚，Toro跟坤達的畫面超好看」、「互動好可愛」、「最愛的CP相愛相殺。」其中還有網友詢問該名粉絲是否可以珍藏該影片，可見畫面拍攝得非常出色。
而Energy今（28）又將站上小巨蛋舞台，讓歌迷超級期待，早早就到現場，準備塞爆小巨蛋，也讓今晚即將登場的演出成為話題。